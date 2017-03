In memoriam: Profesorul Gheorghe Pîrvu Magazin Salajean

Duminică, 2 aprilie 2017, se vor împlini 20 de ani de când ne-a părăsit, după o grea suferinţă, profesorul Gheorghe (Ghiţă) PÎRVU. Domnia sa a fost o remarcabilă personalitate a învăţământului şimleuan, sălăjean şi bihorean, un veritabil om al şcolii româneşti. A fost un profesor de limba şi literatura română cu un înalt spirit educativ şi, în acelaşi timp, un autentic patriot. Era acel neaoş român, nespus de mândru că face parte din rândul celor care au văzut lumina zilei la poalele falnicei Măguri a Ţării Silvaniei: Simion Bărnuţiu şi Iuliu Maniu. Da, pentru că s-a născut în 7 iunie 1927, la Giurtelecu Şimleului (Comuna Măerişte) – atestare documentară, 1259 (terra Gywrthelek) – satul lui de poveste, cu întâmplări care i-au marcat, din plin, viaţa, vegheată cu multă grijă de părinţii lui iubiţi: Floare şi Patriciu Pîrvu.

Printre altele, lui Gheorghe Pîrvu i-a plăcut cartea şi, ca absolvent al Facultăţii de Filologie de la Universitatea „Victor Babeş” din Cluj, în urma examenului de stat, a fost declarat „Diplomat Universitar”, în specialitatea „Limba şi Literatura Română” (anul 1955). Astfel, el a ajuns profesor şi director la Şcoala Medie Mixtă din Vadu Crişului (Regiunea Crişana). Un an mai târziu, pentru multiplele sale calităţi profesionale şi organizatorice, a fost promovat în funcţia de inspector de specialitate la Secţia de Învăţământ a Raionului Aleşd (Regiunea Crişana). Totuşi, după câteva luni, a fost transferat la Şcoala Medie din oraşul Şimleu Silvaniei, ca profesor, fiind şi director adjunct al şcolii în anii 1958-1959 şi 1962-1963. Apoi, timp de cinci ani, a fost şef al Secţiei de Învăţământ a Raionului Şimleu (Regiunea Crişana). După reorganizarea teritorială a României, în perioada 1968 – 1969, a îndeplinit funcţia de inspector şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Revenind în Şimleu Silvaniei, a fost profesor, diriginte şi director adjunct (1969-1977) la Liceul de Cultură Generală (apoi, Liceul de Filologie-Istorie „Simion Bărnuţiu”, actualul Colegiu Naţional „Simion Bărnuţiu”), pensionându-se în anul 1987. În acea perioadă a fost şeful catedrei de specialitate din liceu, conducător de cerc pedagogic, metodist voluntar şi organizator al grupei sindicale a şcolii.

De-alungul timpului, Gheorghe Pîrvu a desfăşurat şi o bogată activitate cultural-artistică şi istorică, în calitate de: membru al corurilor Casei de Cultură şi Bisericii Unite din Şimleu Silvaniei, conducător de cenaclu orăşenesc, realizator de montaje literar-muzicale, membru fondator şi preşedinte al Fundaţiei „Iuliu Maniu”, coordonator al Revistei „Condeie Sălăjene”, coautor al volumului „Contribuţii la Monografia Liceului „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei , precum şi la „anuarele” acestei prestigioase unităţi de învăţământ românesc. De asemenea, a avut o bună activitate publicistică la diferite reviste şi ziare ( Gazeta Învăţământului, Tribuna Şcolii, Revista de Pedagogie, România Literară, Şcoala Noastră, Năzuinţa, Graiul Sălajului, Gazeta de Duminică, Sălajul şi Sălajul Orizont etc.), cu articole de specialitate, istorice, cultural-artistice etc.

Pentru întreaga sa activitate, profesorului Gheorghe Pîrvu (gradul didactic I) i s-au conferit distincţiile „Profesor Evidenţiat” şi „Medalia Muncii”, fiind onorat cu plachete şi diplome (de excelenţă, merit şi onoare) de către diferite foruri de la nivel local sau central.

Aşadar, pot spune că, Gheorghe Pîrvu şi-a onorat exemplar, în toţi anii, statutul de dascăl, printr-o mare putere de muncă şi un înalt profesionalism. Ca bun creştin, el a fost un profesor, pe cât de sociabil şi de comunicativ, pe atât de exigent în acţiunile sale cu multe generaţii de elevi şi cetăţeni ai locurilor în care şi-a desfăşurat activitatea, cultivând dragostea faţă de semenii săi, faţă de frumuseţea limbii române şi faţă de cultura naţională. Aşa a ajuns să contribuie substanţial la creşterea prestigiului instituţiilor pe care le-a reprezentat, sub semnul cultului pentru muncă şi adevăr, fiind, deopotrivă, apreciat şi stimat.

De aceea, se cuvine să ne închinăm cu pietate memoriei acestui bun profesor şi temerar patriot, Gheorghe PÎRVU (mormântul lui se află în satul natal), întru cinstirea întregii sale activităţi, depusă pentru binele învăţământului, culturii şi istoriei poporului nostru din acest colţ mirific de Românie.



Prof. Marin Ştefan

