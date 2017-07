In memoriam: Doctorul Ioan PUȘCAȘ – o viaţă dedicată medicinii şi sportului Magazin Salajean

Motto: „ Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni”.

Iuliu HAȚIEGANU (1885-1959), renumit medic internist şi membru al Academiei Române

Luni, 10 iulie 2017, s-au împlinit 85 de ani de la naşterea doctorului Ioan PUŞCAŞ – celebru medic şimleuan, sălăjean, naţional şi internaţional, un cercetător performant în gastroenterologie, cel care a inventat miraculosul medicament „ULCOSILVANIL”, pentru tratarea ulcerelor gastrice şi duodenale (în anul 1972, brevetat în 89 de ţări) şi a avut un rol decisiv în construirea modernei instituţii medicale, care-i poartă numele: Spitalul Orăşenesc „Prof. Dr. Ioan Puşcaş” Şimleu Silvaniei. El a văzut lumina zilei în a zecea zi a lunii lui Cuptor (iulie) 1932, în localitatea sălăjeană Treznea (atestată documentar în anul 1440, Ewrdegkuth), declarată „localitate-martir” în anul 1995.

Cu acest prilej, duminică 9 iulie 2017, din iniţiativa organizaţiei oraşului Şimleu Silvaniei a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), s-au desfăşurat două activităţi de comemorare a distinsului prof. univ.dr.docent Ioan Puşcaş. S-au implicat în mod substanţial: Marius Ilieş – preşedinte PNŢCD Şimleu Silvaniei, Delia Elena Pop – secretar şi Marius Hiriş – membru.

Prima activitate a avut loc la Biserica Ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Treznea. După încheierea Sfintei Liturghii, s-a oficiat un parastas în memoria dr. Ioan Puşcaş, prin contribuţia fiicei sale, dr. Iuliana Carmen Puşcaş-Herea. Acolo, în faţa multor enoriaşi localnici şi a invitaţilor, au vorbit despre dr. Ioan Puşcaş preotul paroh Ionuţ Ştirb şi prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan – preşedinte executiv al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic (FNRPE) „PRO MEMORIA 1940-1945” şi redactor coordonator al Revistei „PRO MEMORIA 1940-1945”. Au fost depuse coroane de flori şi jerbe la mormântul dr. Ioan Puşcaş şi s-a vizitat Casa Memorială „Profesor Doctor Ioan Puşcaş” 10.07.1932 – 04.04.2015.

A doua activitate s-a organizat la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) din Şimleu Silvaniei, unde s-a desfăşurat simpozionul „Profesor Doctor Ioan Puşcaş – o viaţă, o carieră”, în prezenţa unora dintre invitaţii nominalizaţi de organizatori, cei care l-au cunoscut şi au apreciat activitatea acestuia. Din păcate, unii dintre invitaţi au lipsit…

După deschiderea oficială a drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT Şimleu Silvaniei, sub coordonarea doamnei Delia Elena Pop, au ţinut expozeuri tematice: Luminiţa Paşca – jurist la Primăria Şimleu Silvaniei, prezentând şi mesajul ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei; Anton Jan Criste – preşedinte al PNŢCD, filiala Sălaj – activitatea politică a dr. Ioan Puşcaş; prof. Barbu I. Bălan din Cluj-Napoca, prieten bun al dr. Ioan Puşcaş – selecţiuni din articolul publicat în nr. 2 (46) 2015 al Revistei „PRO MEMORIA 1940-1945” despre ceremonia de pomenire şi înhumare a dr. Ioan Puşcaş, adăugând un „madrigal de ultimă oră”; dr.chim. Marcela Coltău – manager al Spitalului Orăşenesc „Prof.Dr. Ioan Puşcaş” Şimleu Silvaniei – viaţa şi activitatea mediclă ale dr.Ioan Puşcaş şi Marius Ilieş – personalitatea dr. Ioan Puşcaş. Concomitent cu discursurile acestora s-a derulat şi o pilduitoare proiecţie video tematică, realizată de Ovidiu (Mugur)Teieru – reprezentant al mass-média sălăjeană. Prezint, în continuare, câteva „date” regăsite în aceste cuvântări.

Doctorul Ioan Puşcaş a absolvit Facultatea de Medicină din Timişoara (1952-1958) şi a obţinut doctoratul în ştiinţe medicale în anul 1972. A avut un bun parcurs profesional, fiind: medic de circumscripţie (Comuna Plopiş, 1958-1962), medic secundar (Oradea, 1962-1963), medic specialist boli interne (Şimleu Silvaniei, 1965-1972), medic primar boli interne (Şimleu Silvaniei, din anul 1972), medic şef secţia boli interne (Şimleu Silvaniei, 1973-1987), medic primar gastroenterolog (Şimleu Silvaniei, din anul 1977), director al Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei (1987-1989), director al Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală din Şimleu Silvaniei (1990-2004)), profesor asociat de medicină internă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara (1995), profesor de medicină internă şi gastroenterologie la Facultatea de Medicină din Oradea (1996-2010) şi prorector al Universităţii din Oradea (1996-2004). Dr. Ioan Puşcaş a introdus endoscopia digestivă optică (Şimleu Silvaniei, 1975), videoendoscopul optic (prima dată în România, 1980) şi videoendoscopia electronică (Şimleu Silvaniei, 1985). A fost conducător al cursului de competenţă în endoscopie digestivă, diagnostic şi terapeutică (din anul 1999) şi conducător de doctorate în medicină (din anul 2000).

În această conjunctură, dr. Ioan Puşcaş a fost un prodigios inventator (42 de brevete şi 126 de descoperiri medicale) şi un ctitor cu aleasă vocaţie, născut în „zodia patriotismului” (cum ziceam eu la înmormântarea sa). Da, pentru că s-a implicat în viaţa politică şi civică şimleuană şi sălăjeană. Încă din tinereţe, în anul 1979, a înfiinţat cu un grup de intelectuali sălăjeni „Clubul de la Bocşa”, unde s-a născut propunerea ca ziua de 1 Decembrie să fie „Ziua Naţională a României”! A fost preşedinte al PNŢCD Sălaj, preşedinte al Fundaţiei Cultural-Istorice „Iuliu Maniu”, preşedinte al Fundaţiei „Gheorghe Pop de Băseşti – Maramureş”, preşedinte al Asociaţiei Refugiaţilor, Expulzaţilor, Deportaţilor şi Deţinuţilor Politici din Sălaj şi vicepreşedinte al FNRPE. A iniţiat şi a sprijinit cu mult devotament ridicarea monumentelor din comunele Ip şi Treznea şi nominalizarea acestora ca „Localităţi Martir ale Neamului Românesc”.

Dr.Ioan Puşcaş a fost un fervent susţinător al devizei „Mens sana in corpore sano”, pentru că, antrenând corpul, antrenăm mintea. El a fost un bun jucător de volei şi apreciat conducător al echipei de volei „Silvania” Şimleu Silvaniei, cea care a activat mulţi ani în Divizia Naţională „B” şi cinci ani în Divizia Naţională „A”. După ce s-a clasat pe locul III în campionatul anului 1982 (după Dinamo şi Steaua), echipa „Silvania” a câştigat „Cupa Balcanică”, în anul 1983!

Dr. Ioan Pușcaș a avut peste 600 de articole și comunicări științifice de specialitate, fiind autor și coautor la 17 tratate și cărți medicale apărute la edituri din România și din străinătate. El a fost „om al anului” de mai multe ori, nominalizat de către Institutul Biografic din Cambridge (Anglia), precum şi de către American Biografical Institute printre „5000 Personalităţi ale Lumii” şi „500 Oameni influenţi ai Lumii”. A fost „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad, membru al Asociaţiei Balcanice de Medicină, Visiting-Professor al Universităţii de Medicină „Hypocrate” din Atena, al Academiei de Ştiinţe din New York, al Societăţilor Panamericane, Argentiniene, Mexicane şi Americane de Gastroenterologie şi al Societăţii Americane de Endocrinologie. A fost prezent la numeroase manifestări şi congrese de specialitate internaţionale, organizând, printre altele, primul simpozion internaţional „Progrese în Fiziopatologia şi Tratamentul Ulcerului Gastric şi Duodenal”, desfăşurat în România (Băile Felix-Oradea, octombrie 1985), la care au participat peste 700 de medici, reprezentând „elita gastroenterologiei mondiale”.

În anul 1974, dr. Ioan Puşcaş a fost decorat cu Ordinul „Meritul ştiinţific” – clasa a III-a, fiind primul „Cetăţean de Onoare” al oraşului Şimleu Silvaniei şi al localităţilor Treznea (Sălaj) şi Băseşti (Maramureş). Despre viaţa şi activitatea lui Ioan Puşcaş se regăsesc date concrete în Dicţionarele Biobibliografice „OAMENI DE SEAMĂ AI SĂLAJULUI” (Zalău – 2006, volumul II, paginile 167-170) şi „SĂLAJ – OAMENI ŞI OPERE” (Editura Dacia XXI, 2011, paginile 273-274).

Din păcate, dr. Ioan Puşcaş a părăsit această frumoasă viaţă pământeană în dimineaţa zilei de 4 aprilie 2015. Pentru valoroasa sa activitate medicală, cutural-istorică şi sportivă, dr. Ioan Puşcaş a fost, este şi rămâne un om de seamă al Sălajului şi al României, o personalitate cunoscută şi apreciată în lumea întreagă. El a fost un om care a trăit lângă oameni şi pentru oameni. Iată câteva considerente exprimate la simpozion: „A fost o personalitate puternică, ascultat şi respectat în diferite medii sociale, iar asta a ajutat la propagarea ideilor naţionalist-ţărăniste într-o societate spălată pe creier, după zeci de ani de comunism” (Anton Jan Criste); „Pentru noi, şimleuanii, doctorul Ioan Puşcaş este o emblemă, o veritabilă carte de vizită oriunde am ieşi în lume, pentru că atunci când vorbim despre provenienţa natală, este imposibil ca cineva să nu asocieze oraşul Şimleu Silvaniei cu numele său” (Septimiu Cătălin Ţurcaş); „Spitalul pe care l-a construit şi care îi poartă numele, casa memorială din localitatea natală, la fel ca şi mormântul său din Treznea, vor fi locuri de aducere-aminte, puncte de referinţă pentru apropiaţi, pentru prieteni, pentru cei pe care i-a format, pentru cei pe care i-a iubit şi l-au iubit, şi în amintirile cărora doctorul Ioan Puşcaş va continua să trăiască frumos. Să aducem, aşadar, în activitatea, în viaţa şi în preocupările noastre zilnice o părticică din tot ceea ce profesorul Ioan Puşcaş ne-a lăsat, ne-a învăţat şi ne-a îndrumat” (Marcela Coltău). Profesorul Barbu I. Bălan şi-a încheiat discursul cu această parafrază poetică: „A fost un OM – precum un pisc de munte-n soare, / Cu ochii – doi copii în sărbătoare, / Cu inima – o mare-n vijelie, / Cu gândurile – aripi de vultan, / Trăind o viaţă plină de elan / Şi care într-o zi s-a stins, ca o făclie, / Dar îi simţim şi azi lumina şi căldura vie…”. A continuat, spunând: „Fie-i ţărâna uşoară şi viaţa-i măreaţă în veci pomenită!”.

Prof. Marin Ştefan