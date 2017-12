Grupul de “mămici descurcăreţe” a pus în sacul Moşului cadouri pentru sute de copii

Alexandru Moldovan

Sacul de cadouri al lui Moş Crăciun a fost umplut din nou, în acest an, de un grup de pe o reţea de socializare, ce include câteva mii de mămici, aducând bucuria în suflete a peste 700 de copii din Sălaj, majoritatea dintre ei defavorizaţi de soartă.

Sufletul acţiunii a fost, la fel ca în anii precedenţi, Corina Ţurcaş, iniţiatoarea grupului ‘Mămici descurcăreţe din Sălaj’, ce numără actualmente peste 18.000 de membri.

‘Am dat startul în data de 9 noiembrie unei noi acţiuni ‘Tu eşti moşul’, fiind al patrulea an în care, împreună cu ‘mămicile descurcăreţe’ din Sălaj bucurăm sufletele mai multor copii la care Moşul ajunge mai greu sau chiar deloc. Din acea dată, am început să primesc dulciuri şi jucării, după posibilităţile fiecăruia, o mare contribuţie având-o Roxana Câmpean, care a făcut un apel de a aduna dulciuri către părinţii copiilor participanţi la concursul anual de dans modern organizat la Casa Sindicatelor Zalău. Acţiunea ‘Tu eşti mosul’ a adus bucuria în sufletele a 730 de copii. 230 de copii provenind din familii nevoiaşe au primit cadouri mai consistente, 230 de copii de la centrele şcolare pentru educaţie incluzivă din Şimleu Silvaniei şi Zalău, plus 270 copii ai noştri, ai ‘mămicilor descurcăreţ’ din Sălaj, s-au bucurat de cadouri simbolice’, a declarat vineri, Corina Ţurcaş.

Aceasta a precizat că este primul an când s-a gândit că şi copiii mămicilor care donează periodic bani şi bunuri pentru diverse acţiuni caritabile merită să primescă un cadou, chiar simbolic, dăruit de Moş Crăciun.

‘Mi-am dorit foarte mult să bucur într-un anume fel şi mămicile care de atâta timp se mobilizează să ajute pe cei care au nevoie şi mi-am adus aminte cu drag că acum vreo trei ani, în seara de cinci decembrie, mă plimbam cu copiii pe platou, unde ne-a găsit ‘moşul’. Era o acţiune a cuiva şi le-a dat copiilor mei ceva dulce. Nu a fost mare lucru, dar nu voi uita bucuria lor la întalnirea cu Moşul. Am realizat că şi eu pot face o astfel de bucurie, un cadou simbolic, dar cel mai important, prezenţa moşului. Am propus pe grup şi în cateva minute am avut oferta pentru rolul de Moş, dar şi de Crăciuniţă. Moşul este tatăl a doi copii şi a vrut să întoarcă serviciul mămicilor care anul trecut i-au sprijinit familia, fiind într-o perioadă grea şi având nevoie de sprijin. În acest fel, în data de 5 decembrie eram pe platoul din centrul Zalăului, pregătiţi să bucurăm copiii mămicilor descurcareţe din Sălaj. A fost o bucurie imensă să vedeam copiii cât de fericiţi erau, dornici să ajungă la Moş, să spună poezii sau cântece’, a precizat sursa citată.

Cadourile au conţinut dulciuri, câte o jucărie de pluş şi câte o figurină de ipsos, realizată de una din mămici.