Grefierii sălăjeni protestează împotriva legii salarizării Andreea Vilcovschi

Aproximativ 50 de grefieri de şedinţă din judeţul Sălaj au organizat marţi, 30 mai, un protest spontan, nemulţumiţi de prevederile Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În reşedinţa de judeţ, 14 grefieri de la Tribunalul Sălaj, 16 de la Judecătoria Zalău şi trei specialişti IT au ieşit în faţa instanţei sălăjene, în jurul orei 11, unde au purtat pancarte cu lozinca “protestăm împotriva proiectului cadru a legii de salarizare”. Protestul a durat două ore, perioadă în care grefierii au oprit activitatea.

“Reglementările din proiect ce privesc categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor şi parchetelor, în forma iniţiatorului, precum şi în cea adoptată de prima cameră sesizată, sunt profund injuste, în totală neconcordanţă cu realitatea factuală şi normativă privitoare la recrutarea, activitatea, cariera profesională şi importanţa muncii categoriei noastre de personal, interdicţiile şi incompatibilităţile la care suntem supuşi şi atribuţiilor suplimentare preluate de la magistraţi”, se arată într-o scrisoare înaintată de către reprezentanţii Federaţiei Projust, ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

După cum ne-a declarat Daniela Chichişan, primul grefier al Tribunalului Sălaj, în forma actuală, proiectul prevede diminuarea considerabilă a salariilor acestei categorii profesionale. “Potrivit grilei propuse în proiectul cadru, un grefier de şedinţă cu studii superioare, nivel maxim de salarizare, vechime şi sporuri maxime, al cărui salariu net este acum de 5.600 de lei, va ajunge la 4.600 de lei”, a explicat Chichişan. Potrivit spuselor sale, şi lefurile specialiştilor IT vor fi diminuate drastic.

“Nu facem parte din categoria personalului auxiliar, aşa cum am fost definiţi. Suntem cei care participă în mod direct la înfăptuirea actului de justiţie, un act care nu poate exista fără un grefier”, a mai spus primul grefier.

În aceste condiţii, protestatarii cer ministrului Justiţiei să depună toate diligenţele în a susţine în faţa Parlamentului României interesul categoriilor profesionale din sistemul de justiţie, în scopul de a se asigura că “întreg personalul care contribuie în mod direct şi decisiv la înfăptuirea actului de justiţie va beneficia de o salarizare decentă şi corespunzătoare pregătirii profesionale, importanţei muncii depuse, ţinându-se seama de interdicţiile şi incompatibilităţile la care este supus”. În cazul în care Tudorel Toader nu va putea să îi convingă pe cei din comisiile parlamentare de “justeţea şi importanţa celor susţinute”, grefierii îi cer “să îşi reanalizeze rolul şi oportunitatea continuării mandatului”.

Protestul va continua mâine, de la ora 10. La nivelul instanţelor din Sălaj îşi desfăşoară activitatea 58 de grefieri de şedinţă.

Comentarii

comments