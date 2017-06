Frumuseţile şi tradiţiile Sălajului, imortalizate în cadrul unei tabere internaţionale de fotografie Magazin Salajean

Alexandru Moldovan

Cele mai importante obiective cultural-istorice, etnografice şi peisagistice din Sălaj au fost imortalizate de artişti din Italia, Grecia, Slovenia şi România în cadrul primei tabere internaţionale de fotografie ‘Sălaj – Frumuseţe, Tradiţie, Poveste’, eveniment care avut loc în perioada 26 mai – 2 iunie.

Complexul arheologic Porolissum, Grădina Zmeilor, Grădina botanică Jibou, biserici de lemn şi de piatră aflate pe lista monumentelor istorice, căsuţa acoperită cu paie din Răstoci, cetatea Bathory şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Şimleu Silvaniei, casele tradiţionale din gospodăria Ligiei Bosea din Iaz sunt doar câteva dintre obiectivele turistice vizate de fotografi. Din programul taberei nu au lipsit meşteşugurile şi porturile tradiţionale din diferite zone ale judeţului, prezentarea unor dansuri şi obiceiuri populare sau degustarea mâncărurilor şi băuturilor tradiţionale.

Printre participanţii la tabără de numără Manolis Metzakis (Grecia) – preşedintele Global Photographic Union, Borko Ivo (Slovenia) – preşedintele Asociaţiei Artiştilor Fotografi din Slovenia, Borko Stefi (Slovenia), Virgilio Bardossi (Italia), Lajos Nagy (România), Balasi Csaba (România), ofiţerul de legătură al României cu Federaţia Internaţională de Artă Fotografică, şi Adela Lia Rusu (România), preşedintele Filialei Nord-Vest a Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România.

‘A fost o tabără minunată, foarte bine organizată, în care am văzut o mică parte din inima Sălajului. Am văzut frumuseţe în sufletul oamenilor care ne-au întâlnit şi care ne-au primit în casele lor, am văzut tradiţia multor meşteşuguri şi bucuria de a ne arăta o valoare inestimabilă, care am vrea să nu se piardă, ci să continue prin generaţiile care vin din urmă, am văzut poveste, poveştile oamenilor care însufleţesc locurile şi fac din Sălaj, prin ei şi prin minunile care le ies din mâini, un colţ de rai al României. Mai avem multe locuri frumoase de văzut în Sălaj şi sperăm într-o ediţie următoare a taberei de fotografie’, a declarat, Adela Lia Rusu – artist al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică şi preşedintele Filialei de Nord-Vest a Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, iniţiatoare a evenimentului.

Şi fotografii străini au avut cuvinte de apreciere pentru eveniment. Italianul Virgilio Badossi vine în România, periodic, de 22 de ani şi a făcut fotografii în special în zona Maramureşului.

‘Sunt mulţi ani de când vin în Romania, dar judeţul Sălaj l-am cunoscut, până acum, doar cu numele. În ceea ce priveşte tabăra, cred că organizarea a fost perfectă. După un timp de adaptare, am fraternizat cu ceilalţi fotografi, la un pahar de pălincă sau ciocnind un pahar cu vin. Oamenii fotografiaţi au fost pe deplin disponibili, motiv pentru care le mulţumesc. Au fost frumoase şi prânzurile în diferite sate. Se simţea în aer miros de familie şi mâncarea a fost foarte bună. Am găsit copii frumoşi în toate satele, aceştia sunt viitorul ţării. Sper că am făcut fotografii ce pot fi folosite pentru documentările despre regiunea Sălaj. Cu siguranţă am să revin în această frumoasă regiune’, a precizat Virgilio Bardossi.

Fotografiile reprezentative realizate în această tabără vor constitui subiectul unei expoziţii organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în această toamnă. Expoziţia va fi apoi itinerată în ţară şi străinătate.

Tabăra de fotografie a fost organizată de Asociaţia Artiştilor Fotografi din România şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în parteneriat cu CJ Sălaj şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ‘Sălaj Plus’, parteneri ai proiectului fiind Centrul de Cercetări Biologice – Grădina botanică ‘Vasile Fati’ Jibou, Centrul Naţional de Promovare Turistică Zalău, Colţul Românesc, Cerdacul cu Lavandă, proiectul fotografic ‘Hoinar prin Sălaj’, precum şi primăriile comunelor Creaca, Crasna, Sâg şi Ileanda.

