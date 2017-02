Fostul primar din Chieşd, achitat pentru o faptă de abuz în serviciu şi condamnat pentru alta Andreea Vilcovschi

Fostul primar al comunei Chieşd, Ioan Cătană, a aflat miercuri, 15 februarie, sentinţa pronunţată de către prima instanţă, în dosarul de abuz în serviciu pe care procurorii sălăjeni l-au întocmit pe numele său. Cătană a fost trimis în judecată în primăvara lui 2015, pentru corupţie, conflict de interese şi abuz în serviciu.

Astfel, după trei amânări, magistraţii Judecătoriei Şimleu Silvaniei l-au achitat pe fostul edil pentru una din acuzaţiile de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat faptelor de corupţie, privind plata sumei de 65.753 lei, în baza OG nr. 13/2012, pentru o presupusă creanţă a comunei către firma Ceconi SRL Bixad.

Şi-a angajat fiicele la Primărie

În schimb, instanţa i-a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat faptelor de corupţie, după ce a dispus plata a 25.484,97 de lei în contul firmei amintite pentru lucrări care, faptic, nu au fost realizate, la Baza sportivă din localitate. Cătană a primit patru, respectiv cinci luni de închisoare pentru două fapte de conflict de interese, pentru că, în calitate de primar, a emis dispoziţii prin care fiice lui au fost încadrate în cadrul instituţiei pe care o conducea.

“În calitate de primar al comunei Chieşd, a emis dispoziţia nr. 331/06.10.2010, prin care a încadrat-o, începând cu data de 11 octombrie 2010, pe numita Catană Anca Diana, fiica sa, în funcţia de execuţie de muncitor calificat 1, gradaţia 1 la Serviciul salubrizare din cadrul instituţiei pe care o conducea şi dispoziţia nr. 103/25.03.2010, prin care Mitruţ Mihaela Maria, fiica sa, a fost încadrată în cadrul instituţiei pe care o conducea, în funcţia publică de execuţie de referent cu grad profesional superior, treapta III de salarizare, gradaţia 3”, susţin procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

Acestor pedepse li se adaugă o alta de două luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual asimilat faptelor de corupţie.

Contopind pedepsele aplicate inculpatului, judecătorii şimleuani au decis ca Ioan Cătană să execute pedeapsa cea mai grea, de un an de închisoare, la care au adăugat un spor de două luni. Astfel, fostul edil s-a ales cu un an şi două luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de trei ani şi două luni.

Achitări pentru ceilalţi doi inculpaţi

În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi doi inculpaţi din dosar, contabila Primăriei, Aurica Rodica Băbţan, şi Ioan Cardoş, administratorul de fapt al SC Ceconi SRL, aceştia au fost achitaţi pentru complicitate la abuz în serviciu asimilat faptelor de corupţie.

Contabila fusese acuzată că a întocmit ordine de plată şi le-a semnat având a doua semnătură, “prin aceste instrumente fiind decontate lucrări neefectuate către SC Ceconi SRL la baza sportivă în valoare totală de 25.484,97lei, şi fiind achitată suma de 65.753 lei către SC Ceconi Group SRL în condiţiile în care nu exista o creanţă exigibilă pentru această sumă în favoarea SC Ceconi SRL sau SC Ceconi Group SRL”, susţineau anchetatorii la momentul trimiterii în judecată.

Despre Cardoş, anchetatorii afirmau că având specimen de semnătură pentru contul bancar al societăţii din Bixad şi semnând contractul de lucrări cu comuna Chieşd nr. 793/23.04.2010, a semnat contractul de cesiune de creanţă pentru suma de 65.753 lei, contractul fiind încheiat între S.C. Ceconi SRL în calitate de cedent, S.C. Ceconi Group SRL Bixad în calitate de cesionar, Comuna Chieşd fiind debitor cedat, în contextul în care nu exista o astfel de creanţă a Comunei Chieşd, ulterior încheierii contractului şi acceptării cesiunii, Comuna Chieşd achitând în contul SC Ceconi Group SRL suma de 65.753 lei.

Deciza Judecătoriei Şimleu Silvaniei nu este definitivă, astfel că procurorii vor face apel, ne-a declarat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, Crin Bologa. “Nu avem încă motivarea, pentru a vedea dacă soluţia instanţei are legătură cu decizia Curţii Constituţionale”, a spus Bologa.

