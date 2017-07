Fostul primar din Cehu Silvaniei, Andrei Varga, condamnat pentru fals intelectual şi uz de fals Andreea Vilcovschi

Achitat de judecătorii jibouani pentru două fapte de abuz în serviciu şi sancţionat cu un aversiment pentru fals intelectual în formă continuată şi uz de fals în formă continuată, fostul primar al oraşului Cehu Silvaniei, Andrei Varga, a primit, zilele trecute, verdictul definitiv.

Magistraţii Curţii de Apel Cluj l-au condamnat pe fostul edil la şase luni închisoare pentru fals intelectual în formă continuată (două acte materiale) şi trei luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată (două acte materiale). Contopind cele două pedepse, instanţa clujeană i-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de şase luni de închisoare, cu suspendare condiţionată pe un termen de încercare de doi ani şi şase luni.

Achitat la Jibou, un alt inculpat din dosar, dirigintele de şantier Liviu Vele, a fost găsit vinovat de către instanţa superioară de fals intelectual în formă continuată (şase acte materiale) şi condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare condiţionată pe durata unui termen de încercare de doi ani şi şase luni.

Achitări pentru unii, pedepse pentru alţii

La rândul său, funcţionarul public Iulia Vaida, şi ea achitată de prima instanţă, s-a ales cu 10 luni de închisoare pentru fals intelectual în formă continuată (cinci acte materiale), cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru doi ani şi 10 luni. Potrivit anchetatorilor, în calitate de funcţionar public şi fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, aceasta a semnat patru procese-verbale de recepţie, precum şi pe cel de terminare a lucrărilor, deşi ştia că sunt false, se mai arată în rechizitoriu

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Dumitru Chiş, condamnat iniţial la 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru doi ani, după ce a fost găsit vinovat de complicitate la fals intelectual şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, acesta s-a ales în urma apelului de la Cluj cu o pedeapsă de şase luni de închisoare, cu suspendare pentru doi ani şi şase luni, pentru complicitate la fals intelectual în formă continuată (patru acte materiale). În schimb a fost achitat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (două acte materiale).

Potrivit minutei Curţii de Apel, Cristina Georgiana Scutaru a fost achitată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual.

Soluţiile în cazul celorlalţi inculpaţi au fost: Emil Bulgărean, funcţionar public, avertisment, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, Szigyarto Laszlo-Attila, funcţionar public, avertisment pentru fals intelectual (două acte materiale), Vasile Cuceu, funcţionar public, avertisment pentru infracţiunea de fals intelectual în formă continuată, Domokos Francisc, funcţionar public, pentru fals intelectual în formă continuată, Remus Perşe, achitare pentru complicitate la abuz în serviciu, Cristina Dumbravă, achitare pentru fals intelectual,

Contracte majorate ilegal

Dosarul ex-primarului cehan, în care erau trimise în judecată şi alte 10 persoane, printre care şi angajaţi ori foşti angajaţi ai Primăriei păstorite de Varga, a ajuns pe masa magistraţilor din Zalău în vara anului 2015. După şase lui, el a fost mutat la Jibou, pe motiv de „necompetenţă teritorială”. Potrivit procurorilor, în calitate de primar al oraşului Cehu Silvaniei şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, Andrei Varga a semnat un act adiţional, prin care a majorat nelegal cu suma de 74.979,84 lei preţul contractului încheiat între oraşul Cehu Silvaniei şi SC Drum Construct SRL, iar ulterior a dispus plata acestei sume de bani.

De asemenea, cu ocazia executării contractului încheiat cu SC Pro Lotus SRL, a aprobat în mod abuziv situaţiile de plată din 24 august 2011 şi 14 octombrie 2011, şi a dispus în mod nelegal plata sumei de 39.330,26 lei. Potrivit rechizitoriului, inculpatul a semnat procese verbale deşi ştia că acestea conţin aspecte false. În plus, prin două cereri de tragere a înaintat acte care conţineau date false către Administraţia Fondului pentru Mediu, solicitând decontarea lucrărilor.

Despre Liviu Vele, procurorii susţin că în calitate de diriginte de şantier pentru amenajarea unui parc nou în oraş, a aprobat în mod abuziv nişte situaţii de plată, pe baza cărora a fost achitată nelegal suma de 39.330,26 de lei către SC Pro Lotus SRL şi a semnat câteva procese-verbale de recepţie deşi ştia că sunt false. Dumitru Chiş a solicitat plata unor lucrări neexecutate, ajutându-l pe edilul oraşului Cehu Silvaniei să dispună plata nejustificată a sumei de 39.330,26 lei către SC Pro Lotus SRL. În plus, el a întocmit şi depus spre plată două situaţii de plată în care erau consemnate aspecte false şi a semnat procese-verbale de recepţie cunoscând că în acestea sunt consemnate aspecte false.