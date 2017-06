Festival al produselor hand-made făcute de copii, organizat în scop caritabil Magazin Salajean

Alexandru Moldovan

Sute de copii au fost prezenţi, sâmbătă, pe platoul de marmură din centrul Zalăului, la un festival al produselor hand-made, organizat în scop caritabil.

Totodată, pentru cei mici au fost organizate numeroase activităţi distractive şi sportive.

Festivalul produselor hand-made face parte din proiectul educaţional ‘Petale-n vânt’, iniţiat de un grup de profesori de la Colegiul Tehnic ‘Alesandru Papiu Ilarian’ Zalău, şi se desfăşoară la nivel regional în instituţii de învăţământ din Sălaj, Alba, Suceava, Sibiu, Bihor, Braşov şi Bistriţa. Acţiuni similare celei de la Zalău sunt programate şi în judeţele partenere.

‘Proiectul a început în octombrie, fiind lansat de către Colegiul Tehnic ‘Alesandru Papiu Ilarian’ Zalău şi a reuşit să adune sub umbrela sa 28 de instituţii din Sălaj. Ceea ce ne încântă anul acesta e faptul că deja şcolile ne caută pe noi, ceea ce este un adevărat succes al proiectului. (…) Acum ne aflăm la Festivalul produselor hand-made, activitatea principală a proiectului, unde ne-am adunat cu toţii şi am încercat să facem activităţi cât mai diversificate să atragem copiii. Sunt concursuri sportive, realizate de Direcţia Judeţeană pentru Sport Zalău, Asociaţia ‘Sportul pentru toţi’ şi Asociaţia 2B Sports. De asemenea, sunt concursuri de desene pe asfalt, pictură pe faţă, pictură cu nisip colorat, care are loc doar şi numai cu ajutorul celor de la ‘Casa Culorilor’. Standurile au produse hand-made făcute de către copii, produse extraordinare’, a declarat sâmbătă, coordonatorul interjudeţean, profesoara Alina Cotoi.

Potrivit acesteia, banii strânşi la festivalul de sămbătă, dar şi la alte activităţi ale proiectului vor fi donaţi în scop caritabil.

‘Proiectul ‘Petale-n vânt’ se află la cea de-a treia ediţie în acest an. De data aceasta se desfăşoară în şapte judeţe. Este vorba de Sălaj, care este şi iniţiatorul proiectului, Alba, Suceava, Sibiu, Bihor, Braşov şi Bistriţa. Suntem împreună undeva la peste 60 de instituţii şcolare şi începem de la grădiniţe, colegii, licee, chiar şi cluburi ale copiilor. Fiecare judeţ are un beneficiar. Pentru Sălaj beneficiarul este Asociaţia ‘Suntem părinţi, nouă ne pasă’ de la Jibou. Ei au grijă de 25 de copii cu dizabilităţi, dar pe lângă ei mai avem un băieţel de la Şcoala Gimnazială ‘Gheorghe Lazăr’, care are nevoie de un tratament special pentru boala sa şi de asemenea am încercat să achiziţionăm şi materiale medicale, dar şi jucării pentru camera de joacă de la Spitalul Judeţean, secţia pediatrie’, a adăugat Alina Cotoi.

La ediţia de anul trecut a proiectului s-au strâns peste 36.000 de lei, din care 30.000 în Sălaj. Din aceştia, 20.000 au fost donaţi Centrului de plasament de la Cehu Silvaniei şi au fost plătite tratamentele de leucemie pentru doi copii din Sălaj. În acest an s-a colectat deja suma de 30.000 de lei.

Alina Cotoi a precizat că la activităţile din anii precedenţi s-a adăugat un simpozion privind educaţia non-formală adresat şcolilor din întreaga ţară.

‘O noutate pentru proiect a fost simpozionul pe educaţie non-formală. El a fost lansat pentru întreaga ţară. Au fost selectate din circa 200 de lucrări, undeva în jur de 100, din toată ţara, s-a realizat cu ajutorul Inspectoratului Şcolar, al Casei Didactice şi al Centrului de Cultură un CD cu ISBN. Au fost lucrări de calitate şi în număr foarte mare, ceea ce ne arată că această activitate a prins şi va continua şi în ediţia viitoare’, a precizat ea.

Proiectul ‘Petale-n vânt’ urmăreşte implicarea elevilor în activităţi artistice cu scop educativ-recreativ şi, de asemenea, cultivarea spiritului civic şi promovarea educaţiei pentru sănătate.

