Escroc specializat în metoda "Premiul", condamnat la închisoare

Un deţiunut de la Penitenciarul Giurgiu a fost condamnat, zilele trecute, de către magistraţii Judecătoriei Zalău, într-un nou dosar în care acesta figurează ca inculpat, fiind acuzat de înşelăciune.

Florin Zărnescu a fost trimis în judecată la sfârşitul lunii februarie, pentru înşelăciune. Procurorii susțin că bărbatul a păcălit o sălăjeancă, pe care a anunțat-o telefonic că este câștigătoarea unui premiu de 100.000 de lei, în urma unei extrageri cu premii ce ar fi avut loc în cadrul companiei Cosmote. Pentru a intra în posesia banilor, Zărnescu i-a spus femeii că trebuie să transfere de la BCR, prin Western Union, suma de 6.400 de lei, pe numele lui Ștefănică Lincan. Aceasta s-a conformat, însă a rămas cu buzele umflate.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Ştefănică Lincan, pentru tăinuire. Ambii inculpaţi au fost găsiţi vinovaţi de către instanţa din Zalău.

Escrocul Zărnescu, în prezent încarcerat în Penitenciarul Giurgiu, acolo unde execută o altă pedeapsă pentru înşelăciune, a s-a ales cu o pedeapsă de un an şi şase luni de închisoare „pentru săvârşire în recidivă postcondamnatorie a infracţiunii de înşelăciune în formă continuată”, pe care a contopit-o cu o pedeapsă mai veche, astfel că Zărnescu va petrece după gratii mai bine de cinci ani şi jumătate.

Ca pedeapsă complementară, inculpatului i s-au interzis mai multe drepturi, printre care cel de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei principale a închisorii.

În ceea ce-l priveşte pe partenerul său, Lincan, în prezent încarcerat în Penitenciarul Jilava pentru tâlhărie calificată, acesta a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare, „pentru săvârşirea în recidivă postexecutorie a infracţiunii de tăinuire în formă continuată”.

Contopind pedeapsa cu cea pe care o executa, judecătorii zălăuani au stabilit ca bărbatul să execute patru ani şi trei luni de închisoare. În plus, i-au interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de trei ani după executarea pedepsei principale a închisorii.

Ambii inculpaţi au fost obligaţi să îi returneze sălăjencei cei 6.400 de lei cu care au ţepuit-o, dar şi să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat în valoare totală de 2.700 de lei. Soluţia instanţei din Zalău poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

