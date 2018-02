Dosarul de evaziune al lui Marius Şandru, trimis la rejudecare

Condamnat în urmă cu mai mult de un an într-unul dintre dosarele de evaziune fiscală deschise pe numele lui, omul de afaceri Marius Şandru se întoarce în boxa acuzaţilor de la Tribunalul Sălaj.

Magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, trei dintre inculpaţi, una dintre părţile responsabile civilmente şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, ca parte civilă, împotriva sentinţei penale din ianuarie 2017 a Tribunalului Sălaj şi au rejudecat cauza. Astfel, au decic să trimită cauza pentru rejudecare instanţei sălăjene în privinţa inculpaţilor Marius Şandru şi Czaholi Istvan Zsolt, atât sub aspectul laturii penale, cât şi sub aspectul laturii civile.

Şandru fusese găsit vinovat de evaziune fiscală şi condamnat la patru ani de închisoare cu executare în regim de detenţie. Potrivit rechizitoriului procurorilor, în calitate de administrator la SC TCM Construcţii & Instalaţii SRL Tîrgu Mureş şi SC Eco Aqua Logistics SRL Cluj-Napoca, Şandru a dispus, în perioada august 2012-noiembrie 2013, înregistrarea în contabilitatea societăţilor de facturi fictive având ca obiect utilaje folosite în domeniul construcţiilor şi prestări de servicii în acest domeniu de activitate, facturi pe care la rubrica furnizorul figurează SC Carneoc Consulting SRL, SC Vegal Construct SRL şi SC Agrotez Zid SRL, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Prejudiciul a fost estimat la peste 950.000 de lei.

Judecătorii sălăjeni i-au mai interzis fostului consilier judeţean dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale, dar şi pentru patru ani după terminarea executării pedepsei principale.

Amendă penală în Sălaj, condamnare cu suspendare la Cluj

În ceea ce îl priveşte pe Czaholi Istvan Zsolt, căruia Tribunalul Sălaj i-a aplicat iniţial şase ani de detenţie, pentru două fapte de evaziune fiscală în formă continuată, concurente cu faptele de înşelăciune pentru care avea fusese condamnat în vara lui 2015. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2012-2013, în mod repetat şi în baza unui rezolutii infracţionale unice, în calitate de administrator la SC Carneoc Consulting SRL Zalău, Czaholi a desfăşurat activităţi economice fără a înregistra în contabilitatea societăţii veniturile obţinute şi a dispus înregistrarea în evidenţele contabile de cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, în scopul diminuării sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul statului cu aproape 1,5 milioane de lei.

Pentru Ana Maria Brică, şi ea implicată în dosar, Curtea de Apel Cluj a decis aplicarea unei pedepse de 8 luni de închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, cu suspendare pe 2 ani şi 8 luni, întrucât în perioada 2012-2013, a emis mai multe facturi fictive, în favoarea SC Petradom SRL şi SC YMY Trans SRL, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale a beneficiarilor respectivelor facturi. Astfel, precizează anchetatorii, a contribuit la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA-ului datorat bugetului de stat cu circa 260.000 de lei. La instanţa din Sălaj, ea a primit o amendă penală de 10.000 de lei.

Judecătorii clujeni au dispus încetarea procesului penal pornit împotriva lui Ovidiu Marcel Oros, pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, ca urmare a intervenirii decesului inculpatului. Bărbatul fusese condamnat în Sălaj la trei ani de închisoare cu executare în regim de detenţie, pentru emiterea de facturi fictive prin care a prejudiciat statul cu peste un milion de lei.