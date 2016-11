De la pahar, la volan Florin Negoiţă

În timp ce acționau pentru supravegherea și controlul traficului rutier, polițiștii şimleuani au oprit pentru control, luni, 31 octombrie a.c., un autoturism condus de un sălăjean de 54 de ani. La testarea cu aparatul alcooltest s-a evidențiat o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o alcoolemie peste limita legală. Polițiștii din cadrul structurilor de poliție rutieră au constatat în perioada ianuarie –septembrie a acestui an 64 de infracțiuni pe linie de alcool. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Parlamentarii vor să schimbe radical legislaţia rutieră mai ales în ceea ce priveşte conducerea autovehiculelor de către şoferi aflaţi sub influenţa alcoolului. Una dintre cele mai aspre sancţiuni ar fi, potrivit proiectului, anularea pe viaţă a dreptului de a mai conduce pe drumurile publice, pe lângă pedeapsa privativă de libertate.

Comentarii

comments