De “Buna Vestire” fereşte-te să faci anumite lucruri: pot atrage pagubă şi necaz pentru restul anului Florin Negoiţă

Buna Vestire – una din marile sărbători religioase de peste an, aduce creştinilor sâmbătă, 25 martie, prilej de bucurie, fapte bune şi planuri pentru restul anului. Buna Vestire este cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului, prima confirmată în documente. Data acestei sărbători a variat la început.

Astfel, unii o sărbăto­reau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele Biserici din Apus, precum cele din Spania, Galia și Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie. În Răsărit însă, data de 25 martie s-a generalizat probabil îndată ce Nașterea Domnului a început să fie sărbătorită peste tot pe 25 decembrie, adică încă din prima jumătate a secolul al V-lea.

Tradiţia spune că, în această zi aducătoare de veste minunată, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat: cine se ceartă în ziua de Buna Vestire are necazuri tot anul. În această zi mare, cântecul cucului trebuie așteptat de oameni cu veselie, cu stomacul plin și cu buzunarele doldora de bani, astfel vor putea beneficia de lucruri bune în anul ce va urma. Pe de altă parte, dacă cântecul cucului ne va surprinde posomorâți și cu stomacul gol, atunci e semn rău, se spune că “te-a spurcat cucul”, iar peste an lucrurile nu vor merge tocmai bine. Gospodinele nu au voie ca, în ziua Bunei Vestiri, să pună ouă sub cloșcă, fiindcă “puii vor ieși cu două capete și cu patru picioare”.La o așa zi mare, cum e ziua Bunei Vestiri, e bine să punem pe pragul casei pâine și sare pentru hrana îngerilor, care ne vor veghea tot restul anului. O superstiție foarte cunoscută în popor ne îndeamnă să credem că așa cum va fi vremea în ziua de Blagoveștenie, așa va fi și de Paște. Tot în această zi, cei care ţin post au dezlegare la peşte.

Buna Vestire sau aşa cum este cunoscută în popor – Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu.

