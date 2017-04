Coșmar meteo în Sălaj: ninge ca în toiul iernii la sfârșit de aprilie Florin Negoiţă

Cele mai sumbre previziuni meteorologice s-au adeverit și în cazul județului nostru, după ce miercuri, când am simțit că frigul și ploaia se întețesc, am sperat totuși că zăpada ne va ocoli. Nu a fost așa; sălăjenii s-au trezit în plină primăvară cu zăpada ca în toiul iernii. Pe tot parcursul nopții de miercuri spre joi a nins și la Zalău, zăpada amestecată cu lapovița aducându-i pe zălăuani în pragul disperării. Traficul se desfășoară cu greutate în municipiu însă nu pune, deocamdată, probleme majore. Din Brădet, înspre Meseș, iarna pare să fi pus stăpânire peste tot. Cei care locuiesc la case în această zonă își iau deja adio de la micile culturi ori de la recolta de fructe din acest an, cel puțin o parte din pomii fructiferi având de suferit iremediabil în urma intemperiilor și a temperaturilor scăzute. Ninge și în celelalte localități ale județului iar oamenii sunt disperați pentru că prevăd deja consecințele acestei situații pe care nu au mai vazut-o de foarte mulți ani, unii spunând că nu au văzut atâta zăpadă la sfârșit de aprilie de când se știu. Meteorologii spun că și în cursul zilei de joi va mai ninge urmând ca de vineri vremea să se îmbunătățească. Temperaturile vor cre;te ușor, iar de la la începutul săptămânii viitoare vremea va da semne de revenire la normal. Din primele informații venite de la ISU Smurd Sălaj, reiese faptul că circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe drumuri din județ, traficul pe Meseș fiind, de asemenea, îngreunat din cauza zăpezii. Mai mulți copaci au căzut pe drumul DJ 108 R care duce spre Treznea, circulația fiind oprită (ora 10) din cauza riscului de cădere a altor copaci pe carosabil, iar traficul se desfășoară cu dificultate și pe drumul DJ 108 D, către Cristur, acolo unde ISU a acționat pentru îndepărtarea unui copac de pe carosabil. Magazin Sălăjean vă va ține la curent pe parcursul zilei cu situația din județ, pe măsură ce vom avea primele informații de la autorități.

