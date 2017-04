Conferinţa Zoom IN – Dă un Zoom angajaților tăi! Magazin Salajean

Deficitul de personal este, poate, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă companiile din România. Numai în domeniul IT, în anul 2016, a existat un deficit de 50.000 de angajați , iar firmele din producție, spre exemplu, relocă oameni și de la sute de km pentru a-i angaja. Așadar, nu este de mirare că firmele depun eforturi considerabile în a-și păstra și mulțumi angajații pe care îi au deja.

Mai mult, într-un mediu atât de dinamic, apar mereu trend-uri, concepte noi care promit să rezolve nevoile companiilor. Dacă aceste noi concepte nu sunt înțelese pe deplin și implementate corespunzător în companii, se pot transforma din investiții în cheltuieli.

Pentru a privi cât mai obiectiv noile tendințe din piața resurselor umane, dar și pentru a afla cum pot fi acestea adaptate fiecărei companii, Azimut Happy Employees vă invită la conferința regională Zoom IN, care va avea loc în 27 aprilie, la The Office, Cluj-Napoca.

De ce este diferită conferința Zoom In?

Conferința Zoom IN este spațiul în care se ,,pun sub lupă” ultimele noutăți din HR. Tema acestei ediții este Organizational well-being, iar speakerii vor aduce perspectiva lor internațională, științifică, practică și locală asupra conceptului. Scopul este de a educa și informa cât mai corect piața asupra conceptului și strategiilor de well-being organizațional, în contextul în care acesta este prea puțin cunoscut sau înțelesul lui este deja, prea diluat.

De ce să dai Zoom IN?

Pentru că informația înseamnă putere. Dacă reușești să înțelegi ce este well-being-ul organizațional cu adevărat și cum să îl aplici, eforturile pentru angajații tăi vor fi mult mai unitare și obiective.

Pentru a fi parte dintr-o comunitate de specialiști. Ai oportunitatea de a te informa corect despre concepte noi din piață și să înveți de la specialiști naționali și internaționali care studiază și urmăresc aceste concepte de ani.

Pentru că vei avea parte de o abordare practică, interactivă. Plenară cu participare directă, cu studii de caz reale; workshop-uri practice, acoperind sfera financiară, emoțională și socială a well-being-ului organizațional; instrumente aplicabile, care să îți ușureze munca zilnică; plus, un masterclass cu locuri limitate, susținut de Miranda Ash- Chief of Community la WorldBlu.

Dă un Zoom pe site-ul conferinței pentru a vedea agenda, cine sunt speakerii și pentru a-ți lua biletele la preț de early bird! Ne vedem la conferință!

Evenimentul este susținut de NN și HR Enterprise, în parteneriat cu FlorArt, Exclusiv Catering&Events, CheerUp, ChicBijoux.

Parteneri media: Loopaa, infoOradea, Clujeni.com, Evenimente Bănățene, Informația zilei, Jurnal Maramuresan, Transilvania Regional Business, Opinia Transilvană, Clujul de Buzunar, ProAlba, Portal Management, Jurnalul de Afaceri, Magazin Sălăjean, Punctul, Sighet-Online, Orașul Cluj, Cluj Life.

Evenimentul este organizat de Azimut Happy Employees – o companie clujeană care încă din 2008 se concentrează pe dezvoltarea programelor care să crească eficiența, productivitatea, angajamentul și motivația echipelor și a angajaților. În încercarea de a ne atinge viziunea ca toate echipele din lume să-și atingă potențialul lor maxim, oferim servicii de training, team building, consultanță și coaching.

Persoană de contact:

Ana-Maria Trifan

PR&Trainer

Telefon: 0773-81-28-60

Email: anamaria.trifan@happy-employees.eu

Web: www.happy-employees.eu

