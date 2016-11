Condamnări pe bandă rulantă pentru un zălăuan acuzat de trafic de etnobotanice Andreea Vilcovschi

În aşteptarea condamnării definitive într-un amplu dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi efectuare fără drept de operaţiuni cu substanţe susceptibile a produce efecte psihoactive, zălăuanul Vlad Mihai Hendea a primit, luni, 28 noiembrie, o altă pedeapsă, de doi ani de închisoare.

Tânărul în vârstă de 26 de ani a fost condamnat de către magistraţii sălăjeni după ce a fost prins în flagrant de către procurorii DIICOT Sălaj în timp ce vindea etnobotanice. Pe lângă cei doi ani de închisoare, lui Hendea i s-au interzis, timp de un an şi jumătate, mai multe drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme şi de a părăsi teritoriul României.

Tribunalul Sălaj a menţinut măsura arestării preventive luată faţă de inculpat în 12 august şi a dispus confiscarea sumei de 7.500 de lei, pe care tânărul o ibţinuse din vânzarea de etnobotanice. În plus, Vlad Hendea a fost obligat să achite 2.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Decizia instanţei poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Reamintim că în luna august a acestui an, inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce încasa bani de la intermediarul ce se ocupa de distribuţia etnobotanicelor către consumatori. Asupra intermediarului, oamenii legii au găsit circa 220 de grame de astfel de substanţe, pe care urma să le vândâ în beneficiul furnizorului. Numele lui Hendea mai apare într-un dosar de trafic de droguri alături de alţi 17 inculpaţi, în care a fost condamnat, de către prima instanţă, la şase ani de închisoare cu executare în regim de detenţie pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi pentru efectuare fără drept de operaţiuni cu substanţe susceptibile a produce efecte psihoactive. Atât inculpatul, cât şi procurorii sălăjeni au contestat soluţia, o decizie finală în acest caz urmând să fie luată de către magistraţii Curţii de Apel Cluj în ianuarie 2017.

Potrivit procurorilor DIICOT Sălaj, membrii grupului cumpărau droguri și produse psihoactive prin intermediul unor firme de curierat, de la diferite persoane din București, după care se ocupau, în diverse locații din Zalău, de amestecul substanțelor achiziționate, pregătirea acestora prin porționare, cântărire, împachetare în plicuri de dimensiuni mici și sigilarea acestora, distribuirea acestor substanțe fiind efectuată de către membrii grupului fie direct, fie prin interpuși.

Substanţele, cumpărate cu 15-20 de lei gramul, erau mai apoi ambalate în plicuri de 0,25 grame și vândute în Zalău, Jibou și Șimleu Silvaniei, pentru sume cuprinse între 30-50 de lei.

