Condamnări definitive în cazul soţilor care au înscenat un viol

Magistraţii Curţii de Apel Cluj s-au pronunţat, zilele trecute, în cazul bărbatului de 34 de ani trimis în judecată pentru că ar fi înscenta un viol al cărui protagonişti au fost soţia şi un prieten. Florin Ardelean, în prezent deţinut la Penitenciarul Oradea, unde ispăşeşte o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat şi distrugere prin incendiere, a fost acuzat de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe şi inducerea în eroare a organelor judiciare. Potrivit anchetatorilor, în 9 iulie 2014, în jurul orei 21, Ardelean şi soţia lui l-au imobilizat fără drept pe un prieten venit în vizită, “legându-l cu cordoane din plastic de mâini şi de picioare şi răpindu-i astfel libertatea de mişcare până la sosirea organelor de poliţie, sub falsul pretext că acesta ar fi încercat să o violeze pe soţia inculpatului”. Apoi, el i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feţei şi a corpului, după care, împreună cu soţia, l-au legat pe acesta de mâini şi de picioare cu cordoane din plastic, provocându-i astfel leziuni care au necesitat un număr total de şapte-opt zile de îngrijiri medicale.

“Totodată, a sesizat prin intermediul apelului unic de urgenţă SNUAU-112 organele de poliţie, susţinând, în mod fals şi cunoscând acest aspect, că soţia lui a fost violată de către persoana vătămată F.I., după ce anterior a produs şi ticluit probe în scopul de a dovedi comiterea infracţiunii de viol de către persoana vătămată”, precizau procurorii într-un comunicat de presă, la momentul trimiterii în judecată.

Încarcerat pentru atacul cu cocktailuri Molotov din 2014

Prima instanţă – Judecătoria Zalău – l-a găsit vinovat de săvârşirea tuturor celor trei infracţiuni, soluţia pronunţată în luna septembrie a anului trecut fiind menţinută de către Curtea de Apel Cluj, prin decizia din 22 ianuarie 2018. Astfel, Florin Ardelean a fost condamnat la un an şi trei luni de închisoare pentru lipsire de libertate în mod ilegal, la şase luni de închisoare pentru lovire sau alte violenţe şi la un an şi nouă luni pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Instanţa a constatat că infracţiunile pentru care tânărul a fost condamnat în prezenta cauză au fost săvârşite în concurs real cu cele pentru care a ajuns în spatele gratiilor, situaţie în care pedeapsa anterioară de 10 ani a fost descontopită în 9 ani pentru tentativă de omor şi 3 ani pentru distrugere prin incendiere, pe care le-au contopit apoi cu cele trei pedepse din ultima sentinţă. Astfel, a rezultat pedeapsa cea mai grea, de 9 ani de închisoare, plus un spor de 2 ani şi 2 luni (o treime din suma celorlalte patru pedepse), Ardelean urmând să stea după gratii pentru 11 ani şi 2 luni.

El a fost încarcerat în 22 septembrie 2014, pentru implicarea în atacul cu cocktailuri Molotov asupra unui apartament locuit din Zalău. Florin Ardelean, ajutat de doi prieteni, s-au deplasat în noaptea nunţii celui dintâi, în cartierul Dumbrava Nord, aruncând mai multe sticle incendiare prin geamul apartamentului aparţinând unui bărbat cu care era în conflict de mai mult timp şi în care se locuiau, la momentul respectiv, cu chirie, doi tineri. Apartamentul a fost parţial distrus, însă, din fericire, chiriaşii au scăpat doar cu o sperietură zdravănă.

Soţia şi-a recunoscut implicarea

Pentru sprijinul dat lui Ardelean în punerea în practică a planului său diabolic, şi soţia acestuia a ajuns în vizorul anchetatorilor. Ea şi recunoscut faptele şi a încheiat cu procurorii un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe şi inducerea în eroare a organelor judiciare, după ce şi-a ajutat soţul să îl imobilizeze pe bărbatul venit în vizită, să îl lege de mâini şi de picioare. Mai mult decât atât, ea “a formulat o plângere penală în care a susţinut în mod fals şi cunoscând acest aspect, că a fost violată de către persoana vătămată F.I., după ce anterior a produs şi ticluit probe în scopul de a dovedi comiterea infracţiunii de viol de către persoana vătămată”. Bărbatul a fost cercetat pentru viol, însă oamenii legii au stabilit că acuzaţiile ce i-au fost aduse erau neadevărate.

Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu falsa victimă a violului s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani, 8 luni şi 20 zile închisoare, suspendată condiţionat pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni. Judecătoria Zalău a admis acordul şi a dispus ca pe parcursul termenului de supraveghere, femeia să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.