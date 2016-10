COMUNICAT DE PRESĂ Magazin Salajean

Miercuri 27 aprilie , Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Mureș si Comisariatul General au primit o sesizare cu privire la faptul că o persoană din localitatea Răstolița a postat pe o rețea de socializare o fotografie cu un pește din specia lostrița , cântărind aproximativ 5 kg.Garda Națională de Mediu –Comisariatul Județean Mureș a sesizat imediat IPJ Mureș , care a demarat o anchetă.In urma cercetărilor efectuate , a fost identificată persoana in cauză , aceasta precizând că a cumpărat peștele de la doi bărbați , identificați la rândul lor , care au recunoscut că au braconat peștele in data de 25 aprilie a.c in pârâul Răstolița.Polițiștii au intocmit dosar penal celor doi bărbați , cu vârsta de 24 respectiv 47 de ani, pentru comiterea infracțiunii de braconaj piscicol.In momentul de față , lostrița este o specie critic periclitată la nivel național , fiind prezentă doar în bazinul superior al Tisei , în râurile Bistrița Moldovenească și Mureș.Comisarii Gărzii Naționale de Mediu efectueaza, in această perioadă de prohibiție , ample controale având ca temă combaterea braconajului piscicol.In urma acestui episod de braconaj, conducerea GNM a dispus intensificarea controalelor tematice, atât in zona cat si la nivel national.GNM mulțumește pe această cale grupurilor ecologiste de mediu pentru reacția rapidă in acest caz și pentru sprijinul pe care l-au acordat in situații similare.De asemenea , Garda Națională de Mediu îi roaga pe cei ce cunosc cazuri asemănătoare de braconaj să sesiseze imediat Comisariatele Județene sau Comisariatul General.

