CITADIN are un nou director Florin Negoiţă

Societatea din subordinea Primăriei Zalău care are ca obiect de activitate administrarea domeniului public are un director nou – inginerul Ioan Miclea.

Ioan Miclea a fost numit director executiv al SC Citadin Zalău SRL, în urma unui concurs la care au participat trei concurenţi, inginerul Ioan Miclea obţinând cel mai mare punctaj atât la examen, cât şi la interviu.

Ioan Miclea este absolvent al Facultăţii de Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca fiind şi Diriginte de Şantier autorizat în domeniul drumuri şi poduri. În ceea ce priveşte profilul ocupaţional, Ioan Miclea este şef de şantier, având responsabilitatea de a supraveghea şi coordona lucrări de construcţii, se arată în CV-ul postat pe site-ul societăţii.

Potrivit Primăriei Municipiului Zalău,“selecţia pentru ocuparea postului de director în cadrul SC Citadin Zalău SRL a fost organizată în urma încetării mandatului de director interimar a lui Viorel Făgărăşan. În urma selecţiei organizate conform procedurii prevăzute de OUG 109/ 2011, a fost numit director executiv domnul Miclea Ioan Gheorghe. “ În ceea ce priveşte obiectul de activitate, Citadin Zalău are atribuţii în administrarea domeniului public, gestionarea serviciilor de salubrizare şi administrarea sistemului de canalizare din Zalău. Directorul Ioan Miclea va mai multe responsabilităţi începând din vara acestui an, având în vedere că societatea va lua sub aripa sa şi Uzina Electrică, o altă societate din subordinea Primăriei ce urmează să fie trecută în subordinea Citadin fiind desfiinţată ca entitate juridică, în următoarele luni.

