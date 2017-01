Boboteaza, ziua în care se alungă spiritele rele Florin Negoiţă

Sărbătorile de iarnă au ajuns la final, zilele de Bobotează şi Sfântul Ioan marcând sfârşitul lor. Ajunul Bobotezei este considerată prima zi de post negru din an, în care nu se mănâncă şi nu se bea nimic, fiind urmată de Bobotează şi de ziua Sfântului Ioan, ultima sărbătoare din ciclul frumoaselor Sărbători ale iernii. Boboteaza, serbată în 6 ianuarie, este considerată şi ziua naşterii spirituale a Mântuitorului Iisus Hristos. În Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) se ţine post negru, nu se mănâncă şi nu se bea nimic. Canoanele Bisericii învaţă că în Ajunul Bobotezei se ajunează total, (Canonul 1 al Sf. Teofil al Alexandriei), iar a doua zi se ia agheasma pe nemâncate. În Tipicul Sfântului Sava se spune că, dacă Ajunul cade duminica sau sâmbăta, nu se ţine post negru. Postul din ziua de 5 ianuarie este păstrat din perioada secolele IV-VI, când catehumenii se pregăteau prin post şi rugăciune timp de 40 de zile, să primească botezul în seara acestei zile. După ce primeau botezul, puteau sa participe pentru prima data la liturghia credincioşilor şi să se împărtăşească. Cu Agheasma Mare se stropesc casele credincioşilor şi locuitorii acestora, în Ajunul Bobotezei. Tot cu ea se stropesc şi lucrurile care trebuie binecuvântate sau sfinţite, cum ar fi de pildă, la binecuvântarea şi sfinţirea prapurilor, la sfinţirea crucii şi a troiţelor, a clopotului, a vaselor şi veşmintelor liturgice, la sfinţirea icoanelor, a bisericilor, a antimiselor şi a Sfântului şi Marelui Mir. Odată cu această zi de sărbătoare, credincioșii respectă anumite obiceiuri și tradiții, care se spune că îi ajută în anul nou să fie mai fericiți, mai sănătoși și mai bogați (spiritual sau material).

Nu se spală rufe şi nu se împrumută bani de Bobotează

Această tradiție nu se aplică doar Bobotezei, ci majorității sărbătorilor cu cruce roșie din calendarul creștin-ortodox. În mod tradițional, preoții sfințesc apele pe data de 6 ianuarie și oferă agheasmă credincioșilor. De aceea, se spune că spălarea rufelor sau chiar și spălarea părului pe această dată duce la murdărirea apei sfințite. O altă datină răspândită în popor este legată de uscarea rufelor. Se spune că nu este bine să întinzi rufele la uscat de Bobotează, deoarece diavolii se ascund sub ele. O altă tradiție este legată de partea materială a vieții credincioșilor. Se spune că, dacă dai bani cu împrumut pe 6 ianuarie, există probabilitatea ca tot anul să repeți această experiență și să atragi pagubele materiale în viața ta. De asemenea, bătrânii spun că certurile în familie trebuie evitate în această zi, pentru a nu duce la despărțiri. Bătrânii spun că fetele trebuie să fure o rămurică din mănunchiul de busuioc cu care preotul stropește și să o pună sub pernă, în noaptea dinaintea Bobotezei. În acest fel, în vis, cu siguranță li se va arăta ursitul. Se mai spune că fetele care cad pe gheaţă de Bobotează pot fi sigure că se vor mărita în acel an. Ceea ce cu siguranţă trebuie să facem nu doar în ajun sau în ziua Bobotezei ci şi în restul zilelor de peste an, chiar dacă nu au o semnificaţie la fel de importantă, este să fim toleranţi, înţelegători, să rezonăm cu cei aflaţi în nevoie şi, atât cât putem, să oferim sprijin şi susţinere sub toate formele pe care le considerăm utile. Minciuna, prefăcătoria, lenea şi trădarea încrederii cuiva, sunt păcate de care trebuie să stăm departe nu doar în zi de sărbătoare ci în fiecare clipă din existenţa noastră.

Comentarii

comments