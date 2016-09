Biserica reformată din centrul Zalăului – cea mai mare din Europa de Est, a intrat în renovare Florin Negoiţă

Biserica reformată situată în centrul municipiului Zalău a intrat, zilele trecute, într-un proces de renovare exterioară, după ce anul trecut interiorul bisericii a fost renovat complet. Peste doar câteva zile se vor împlini 110 ani de la oficierea primei slujbe – biserica fiind terminată în anul 1906. După mai multe procese de renovare desfăşurate de-a lungul timpului, cea mai veche clădire cu zid de piatră din Zalău primeşte în acest an şi o “faţă” nouă, păstrându-se, desigur, toate elementele arhitectonice, de decor, inclusiv culorile şi nuanţele binecunoscute.

Reparaţiile se fac din fondurile proprii şi din donaţii

Protopopul Bogdan Jolt ne-a declarat că biserica se întreţine exclusive din fonduri proprii. Nici pentru renovări nu s-au primit bani. “Noi nu am cerut şi nu cerem bani. Încercăm să ne descurcăm cum putem. Toţi banii din donaţii au fost folosiţi pentru renovarea interiorului, pentru refacerea textelor de pe arcade, întreţinerea mobilierului şi toate celelalte cheltuieli care apar în mod firesc, după un număr de ani. De această dată am decis să renovăm complet şi exteriorul, acoperişul bisericii, jgheaburile, şi orice altă parte care necesită reparaţii. Vom păstra, fireşte, absolut toate elementele, inclusiv cele de culoare şi sperăm ca lucrările să le putem finaliza până la sosirea anotimpului rece”, ne-a spus protopopul Bogdan Jolt. Faptul că biserica reformată nu a solicitat niciodată sprijin financiar din partea autorităţilor locale sau judeţene, încercând, cu discreţie şi chibzuinţă să să îşi asume toate cheltuielile, nu înseamnă că acest lucru trebuie să închidă orice posibilitate ce ar putea fi oferită de autorităţi, aşa cum şi celelalte biserici, în special ortodoxe, sunt ajutate anual prin fonduri speciale. Poate că în acest an, măcar o mică parte din bani vor veni de la autorităţi, cu atât mai mult cu cât este vorba nu doar de un lăcaş de cult obişnuit, ci de unul unic în ţară şi cel mai mare din Europa de est, un simbol pentru municipiul Zalău.

Istoric impresionant

Biserica reformată, fostă catolică, este considerată cea mai veche clădire cu zid de piatră din Zalău. La începuturile sale, stilul arhitectonic al construcţiei era gotic timpuriu, biserica reconstruită în anul 1906 având un stil greu de definit. Stilul este unul eclectic, dominat de baroc şi neoclasic. Proiectul a fost întocmit de doi arhitecţi din Budapesta, iar lucrările au fost supravegheate de către doi ingineri maghiari. În forma sa actuală, biserica se compune din trei nave egale la 120 de grade, un turn de 38 de metri şi porticuri, având o formă de inimă, fiind construită din beton, piatră şi cărămidă. Susţinerea se face pe 13 stâlpi, avem o poartă principală şi două uşi care duc la etaj. În partea vestică este amplasată orga, la est este balconul cu avon, iar în centru este situat altarul. Biserica are 1.500 de locuri, fiind, în privinţa aceasta, cea mai mare biserică reformată din Europa de Est.

Patrimoniul bisericii

“Piesa de rezistenţă” a Bisericii Reformate din Zalău este ediţia din 1601 a Bibliei de la Oradea, achiziţionată de parohie în anul 1670. Pe zidul turnului se găseşte inscripţia “Paulus Sava, Valentinus Kis, Magyari Samuil 1715” şi două steme din piatră, colorate, ale familiilor Paulus Sava şi Valentinus Kis. Tot în acest zid se găseşte o ramă de fereastră din piatră cioplită datată în secolul al XVI-lea. Prima orgă a bisericii a fost instalată în anul 1788, orgă ce funcţionează până în 1868, când, datorită vechimii, parohia achiziţionează o altă orgă. Nici aceasta nu va fi utilizată prea mult, în anul 1906, la inaugurarea noii biserici, instalându-se orga ce funcţionează şi azi.

