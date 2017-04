Aniversare: Profesorul Vasile STOICA – 100 de ani de viaţă! Magazin Salajean

100 de ani! Da, e-adevărat, dl. prof. Vasile STOICA împlineşte, azi, un veac de viaţă! A văzut lumina zilei în 7 octombrie 1915, la Urluiasca, comună aproape de Drăgăşani (acum, Cungrea). A trecut Carpaţii cu multe decenii în urmă, profesând şi pe meleaguri sălăjene la: Iaz (comuna Plopiş), Preoteasa, Sub Cetate (ambele, comuna Valcău de Jos), Şimleu Silvaniei. O bună perioadă de timp a fost şeful Secţiei Învăţământ în cadrul raionului Şimleu, regiunea Crişana. L-am cunoscut cu peste 52 de ani în urmă, atunci când conducea destinele învăţământului românesc din acest mirific colţ de ţară. Am ajuns şi am rămas prieteni, pentru că, de-a lungul timpului, şi-a onorat – cu profesionalism şi cu demnitate – statutul de cadru didactic, de bun organizator şi de cetăţean cu înaltă educaţie şi cu aleasă omenie. De câţiva ani locuieşte în Cluj-Napoca şi-l vizitez deseori. În pofida senectuţii, este un om activ şi viguros, cu o formidabilă memorie şi cu o admirabilă dorinţă de comunicare, de îmbărbătare pentru oricine, în virtutea vremurilor prezente şi a celor care vor veni.

Cu acest prilej, îi dedic – cu profundă admiraţie, cu deosebită stimă şi cu multă consideraţie – următoarele versuri:

Îşi sărbătoreşte ziua de naştere,

Frumos, după a rudelor vrere.

Cu al Domnului minunat dar,

A ajuns şi…CENTENAR!

I-am spus, ca unui frate,

Cu sentiment prietenos:

La mulţi ani, cu sănătate!…

Şi-a luat-o-n serios!

Acum am aceeaşi dorinţă

Şi, urându-i nenumărate zile,

Îi spun cu bună-credinţă:

La mulţi ani, Stoica Vasile!

Prof. Marin ŞTEFAN

Comentarii

comments