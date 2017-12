Amenzi și dosare penale pentru șoferii prinși băuți la volan

Polițiștii sălăjeni au organizat, în perioada 11-17 decembrie, o acțiune pentru descurajarea celor care intenționează să conducă sub influența băuturilor alcoolice. Cu acest prilej, au fost constatate nouă infracțiuni, din care șase la regimul circulației rutiere și au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale, în valoare de 10.440 lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reamintește că în cazul depistării unui conducător auto aflat sub influenţa băuturilor alcoolice la volan, în funcție de concentraţia de alcool, fapta poate fi încadrată ca infracțiune ori contravenție.

Este considerată contravenție când aparatul alcooltest afişează o valoare sub 0,4 mg alcool pur în aerul expirat, situație în care șoferul se alege cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Constituie infracțiune când aparatul alcooltest afişează o valoare de peste 0,4 mg alcool pur în aerul expirat sau mai mare. În acest caz este obligatorie recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar conducătorul auto este condus la o unitate sanitară şi i se întocmeşte dosar de cercetare penală. Fapta se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Mai mult, dacă șoferul va fi condamnat pentru comiterea acestei infracțiuni, permisul de conducere se anulează!

Refuzul de a vă supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat nu este o soluţie, întrucât legea prevede închisoarea de la 1 la 5 ani.