Amenzi, dosare penale şi opt permise reţinute de poliţiştii rutieri Florin Negoiţă

Acţiunile specifice pe linia consumului de băuturi alcoolice în rândul şoferilor se intensifică în această perioadă, numărul controalelor şi al filtrelor pe şoselele sălăjene fiind tot mai mare. În perioada 9-11 martie a.c., poliţiştii rutieri au acţionat pe drumurile publice pentru salvarea de vieți omenești, prin tragerea la răspundere a celor conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice.În acest context, a fost constată o infracțiune și au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale. Ca măsură complementară, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană ce se află sub influența băuturilor alcoolice, poliţiştii au reţinut opt premise de conducere. Poliţia face un apel către toţi conducătorii auto: Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. Fiţi responsabili în trafic! Consumul de alcool scade capacitatea de reacţie şi de manevrare a autovehiculului, dereglând răspunsul la stimulii optici şi auditivi. De asemenea, alcoolul scade concentrarea, atenţia, reflexele şi viteza de execuţie a mişcărilor.

Comentarii

comments