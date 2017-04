Amendă administrativă pentru fostul edil din Bocşa, găsit vinovat de abuz în serviciu Andreea Vilcovschi

Fostul primar al comunei Bocşa, Ioan Barou, a scăpat doar cu o amendă administrativă în cel de-al doilea dosar de abuz în serviciu. În primul, în care instanţa s-a pronunţat definitiv în toamna lui 2014, Barou a primit un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani şi şase luni şi şi-a pierdut mandatul de edil al comunei. Magistraţii Curţii de Apel Cluj l-au găsit vinovat de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat infracţiunilor de corupţie şi fals intelectual în legătură directă cu infracţiunile de corupţie.

În acest al doilea dosar, care a ajuns pe masa judecătorilor zălăuani în iunie 2016, ex-primarul a fost acuzat că în perioada 2009-2011, în calitate de primar în Bocşa, a contractat şi achitat servicii de proiectare pentru implementarea proiectului privind amenajarea parcului „Simion Bărnuţiu” din Bocşa, cu încălcarea prevederilor legale, efectuând plăţi fără bază legală de 49.600 de lei.

Potrivit anchetatorilor, au fost încheiate două contracte între UATC Bocşa, reprezentată de inculpat, şi Biroul Individual de Arhitectură Sechelarescu Zamfir, ambele cu acelaşi număr şi aceeaşi dată, însă cu clauze diferite, fără a fi înregistrate la Primăria Bocşa. În plus, achiziţiile publice nu au fost aprobate în prealabil de organul deliberativ (Consiliul Local) şi nu au fost asigurate fonduri corespunzătoare de la bugetul comunei.

“În nici unul dintre cele două contracte nu se face referire la înlocuirea unuia cu altul şi nici nu există acte adiţionale sau alte înscrisuri încheiate între părţile contractante prin care acestea să convină la rezilierea, denunţarea unilaterală sau bilaterală a vreunuia din cele două contracte, astfel că acestea sunt opozabile părţilor semnatare, părţi care sunt aceleaşi în ambele contracte”, precizau procurorii, la momentul trimiterii în judecată. Valoarea contractelor este aceeaşi, deşi are ca obiect “Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic”, iar în celălalt, doar faza „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare parc”.

Chiar dacă exista un contract atât pentru studiu de fezabilitate, cât şi pentru proiectul tehnic, pentru realizarea proiectului tehnic a mai fost încheiat un contract de prestări servicii-proiectare şi inginerie, cu SC Mega Proiect CH Bucureşti având ca obiect „Elaborarea documentaţiei tehnice necesare realizării investiţiei din cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului, prin realizarea de spaţii verzi – faza Proiect tehnic şi Caiet de sarcini pentru amenajarea parcului, iar preţul stabilit şi plătit a fost de 49.600 lei.

Miercuri, 29 martie, magistraţii Judecătoriei Zalău au stabilit ca lege penală favorabilă inculpatului legea penală veche, de la data comiterii faptei, şi au dispus încetarea procesului penal faţă de inculpat, în condiţiile în care acesta a achitat întreg prejudiciul. Găsindu-l vinovat de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat infracţiunilor de corupţie, instanţa i-a aplicat fostului primar sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000 lei şi l-a obligat să achite cheltuieli judiciare către stat în valoare de 1.200 de lei. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Comentarii

comments