Alertă sanitar-veterinară: vânzarea cărnii de porc în târguri și piețe a fost interzisă pe toată raza județului Sălaj

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj informează crescătorii de porcine din exploataţiile non-profesionale sălăjene, cu privire la măsurile de ultimă oră ce au fost luate în urma cu privire la alerta de pestă porcină africană declanșată la nivel național. În zona de nord-vest a țării, primul focar de pestă porcină a fost descoperit la sfârșitul lunii trecute într-o gospodărie din județul Satu Mare. Alte focare au fost descoperite ulterior, în mai multe județe din țară.

Directorul instituției, medicul Mircea Martin, ne-a comunicat și faptul că, începând de miercuri, a fost interzisă pe toată raza județului Sălaj comercializarea cărnii de porc în târguri și piețe. Prin urmare, porcii vii și carnea de porc care provine din mediul particular, nu mai pot fi comercializate în târgurile din județ.

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice şi sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecţie la venirea în contact cu animalele sănătoase. Pentru a vă proteja porcii de această boală, DSVSA Sălaj recomandă respectarea următoarelor indicații deosebit de importante. Una dintre ele ar fi aceea de a nu intra în adăposturile unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică (atenție la protecție atunci când manevrați acest compus chimic care vă poate arde pielea și căile respiratorii!).

Creşteţi porcii exclusiv în spaţii îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici. Nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare; dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii, sau resturi de carne. Nu scoateţi scroafele sau vierii din exploataţie, în scopul montei cu animale din altă exploataţie. Nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite şi altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca moartea rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt; animalul are o temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 grade C) şi stare febrilă; prezintă roşeaţă sau învineţire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului şi pieptului. Animalul nu mai are poftă de mâncare, o stare accentuată de apatie, mers împleticit. Prezintă stări de vomăm diaree și scurgeri oculare nefirești (urdori).

În cazul în care suspectați că un porc este bolnav de pestă porcină africană, prezentând una sau mai multe simptome din cele enumerate mai sus, anunţaţi imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, medicul veterinar oficial sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din judeţul Salaj.

Toate animalele susceptibile de infestare trebuie ucise şi neutralizate, conform legislaţiei în vigoare, iar proprietarii ai căror porci sunt identificați în Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiţi de către stat, la preţul de piaţă al animalelor.