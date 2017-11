Alertă meteo: Ninsorile amenință Sălajul

Meteorologii au emis o informare valabilă în intervalul 21 noiembrie, ora 3 – 22 noiembrie, ora 18 pentru toată ţara. Sunt aşteptate ninsori moderate cantitativ și intensificări ale vântului la munte, lapoviță și ninsori în nord-vest și centru.

În intervalul 21 noiembrie, ora 3 – 22 noiembrie, ora 18, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.

În județele nord-vestul, implicit în Sălaj, vor predomina ninsorile, în general slabe cantitativ, cu precădere în cursul zilei de marți (21 noiembrie) și în noaptea de marți spre miercuri (21/22 noiembrie).

La munte, în special la altitudini de peste 1700 m, vântul va avea intensificări în după-amiaza zilei de luni (20 noiembrie) și în prima parte a nopții de luni spre marți (20/21 noiembrie), cu rafale de peste 90…100 km/h.

Indicele de răcire reprezintă o măsură a temperaturii resimțite și depinde de temperatura aerului și de viteza vântului. Formula matematică a acestui indice a fost concepută pornind de la analiza modului în care, în situații de temperaturi scăzute și vânt intens, stratul termic protector existent în jurul corpului uman este distrus. Astfel, temperatura corpului devine mai apropiată de cea a aerului înconjurător, iar senzația de frig va fi mai puternică. În situațiile în care temperatura aerului are valori extrem de scăzute (sub -20 de grade), sau când indicele de răcire coboară sub pragul valoric de -32, se aplică Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate.