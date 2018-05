Adolescent condamnat la închisoare pentru uciderea unui om al străzii

Magistraţii Tribunalului Sălaj s-au pronunţat, zilele trecute, în dosarul crimei din 25 ianuarie, petrecută în parcarea unui bloc nelocuit de pe strada George Coşbuc din Zalău. Instanţa l-a găsit vinovat pe Ciprian Gheorghe Varga de omor şi l-a trimis după gratii pentru următorii şase ani şi opt luni.

În vârstă de 18 ani, originar din Jibou, Varga nu are nici ocupaţie, nici loc de muncă. Potrivit anchetatorilor, în 25 ianuarie 2018, între adolescent şi un om al străzii în vârstă de 38 de ani a izbucnit un conflict spontan. Varga i-a aplicat acestuia mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele. În aceleaşi împrejurări, inculpatul a tăiat de mai multe ori victima în zona gâtului, cu un ciob de sticlă spartă, producându-i leziuni grave, în urma cărora a decedat pe patul de spital, câteva zile mai târziu.

Agresorul a fost arestat a doua zi după conflict, sub acuzaţia de tentativă de omor, încadrarea juridică fiind schimbată ulterior în omor.

Tribunalul Sălaj a mai dispus ca inculpatul să achite despăgubiri în valoare de 11.623 de lei către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru victimă, şi alţi 100 de lei către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj, reprezentând cheltuieli de transport şi asistenţă medicală de urgenţă pentru victimă. În plus el va trebui să suporte plata cheltuielilor judiciare către stat în valoare de 2.600 de lei. Soluţia primei instanţe poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.