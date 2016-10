Achitat de instanţa din Şimleu, fostul primar din Cizer a fost condamnat cu suspendare de magistraţii clujeni Andreea Vilcovschi

Achitat în primă instanţă în dosarul de corupţie în care a fost cercetat, fostul primar al comunei Cizer, Nicolae Cristea, a fost condamnat definitiv de către magistraţii Curţii de Apel Cluj

Ex-edilul comunei Cizer a fost trimis în judecată în urmă cu doi ani, fiind acuzat de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei de abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2012, în calitate de şef al administraţiei locale, acesta a încheiat şi executat cu rea-credinţă un contract de achiziţie publică având ca obiect realizarea unei aducţiuni de apă, cauzând comunei un prejudiciu de 19.000 de lei. Aducţiunea fusese realizată din banii sătenilor, însă fostul edil a licitat din nou lucrarea şi a plătit-o către aceeaşi firmă care falsificase şi actele doveditoare ale lucrărilor de deszăpezire, declara, la scurt timp după finalizarea cercetărilor în dosarul de corupţie amintit, prim-procurorul Crin Bologa.

Tot în calitate de primar, Cristea a încheiat un contract de achiziţie cu o firmă dintr-un sat din judeţul Olt, care a vândut primăriei indicatoare rutiere, stâlpi de electricitate şi alte materiale la suprapreţ, în aceeaşi calitate, a încheiat şi executat cu rea-credinţă un contract de achiziţie publică cu o societate comercială de la care a achiziţionat diverse bunuri, obţinând un folos material pentru aceasta din urmă şi cauzând bugetului comunei un prejudiciu de 46.410 lei.

Fostul edil a fost acuzat şi că a angajat cheltuieli peste limita creditelor bugetare aprobate.

A scăpat cu amendă penală

După un proces ce a durat mai mult de un an, în noiembrie 2015, Nicolae Cristea a fost achitat de Judecătoria Şimleu Silvaniei pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu asimilată infracţiunii de corupţie, uz de fals şi abuz în serviciu în serviciu asimilată infracţiunii de corupţie. În schimb, instanţa l-a condamnat la 4.000 de lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de angajare de cheltuieli din bugetul comunei peste limita creditelor bugetare aprobate şi l-a obligat să achite Primăriei Cizer suma de 50.000 de lei.

Tot atunci au fost achitaţi şi ceilalţi trei inculpaţi din dosar – Dorina Crişan, Valer Cobliş şi Ioan Criste, acuzaţi la rândul lor de fapte de corupţie.



Nu a găsit indulgenţă la Cluj

Nemulţumiţi de soluţia instanţei de sub Măgura, procurorii au făcut apel. Zilele trecute, magistraţii Curţii de Apel Cluj s-au pronunţat în dosar, desfiinţând în parte sentinţa penală a colegilor sălăjeni. Judecătorii Curţii l-au găsit vinovat pe fostul primar de toate infracţiunile de care a fost acuzat. Ca urmare, i-au aplicat o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, de opt luni de închisoare pentru uz de fals, trei ani de închisoare pentru o altă faptă de abuz în serviciu şi un an de închisoare pentru angajarea de cheltuieli din bugetul comunei peste limita creditelor bugetare aprobate.

Contopind pedepsele aplicate, instanţa clujeană a stabilit o pedeapsă rezultantă de trei ani de închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de şase ani.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de la Tribunalul Sălaj, desemnat cu supravegherea, să anunţe, în prealabil, orice schimbarea de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă, şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea, să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Condamnări şi pentru ceilalţi trei inculpaţi din dosar

Achitată iniţial, inculpata Dorina Crişan a fost găsită vinovată de fals intelectual şi abuz în serviciu asimilat faptelor de corupţie, primind o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de cinci ani. Valer Cobliş şi Ioan Criste au fost condamnaţi pentru uz de fals şi complicitate la abuz în serviciu la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de încercare de cinci ani.

Inculpaţii au fost obligaţi, în solidar, la plata sumei de 19.000 de lei cu titlu de despăgubiri către Primăria Cizer. Curtea de Apel Cluj a menţinut dispoziţia din sentinţa apelată privind obligarea lui Nicolae Cristea la plata celor 50.000 de lei către primăria pe care a condus-o şi a prejudiciat-o.

Soluţia este definitivă.

