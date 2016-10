A treia oară cu noroc? Fostul primar din Jibou, scos din nou de sub control judiciar Andreea Vilcovschi

Fostul primar al Jiboului, Eugen Bălănean, scapă de sub control judiciar, în urma deciziei Judecătoriei Jibou, de joi, 20 octombrie. O soluţie identică a mai fost pronunţată de două ori până acum, de către aceiaşi magistraţi, însă de fiecare dată instanţa superioară a întors hotărârea, în urma contestaţiei procurorilor.

Trimis în judecată pentru abuz în serviciu asimilat faptelor de corupţie, conflict de interese şi purtare abuzivă, fostul edil este acuzat că în calitate de primar, a dispus plata unor lucrări de întăbulare pentru un teren de 28 de hectare, aflat în proprietate privată, teren pe care ulterior l-a achiziționat.

Ulterior, folosindu-se de autoritatea sa ca președinte al comisiei de fond funciar, a schimbat amplasamentul terenului într-o altă zonă decât cea reală, însușindu-și astfel terenuri pentru care dețineau titluri de proprietate mai mulți cetățeni din localitatea Cuceu, cărora le-a provocat un prejudiciu total în sumă de peste 350 000 de lei. În plus, spun procurorii, pentru respectivul teren, fostul edil a solicitat și obținut, în mod ilegal, o subvenție pentru agricultură de circa 630 000 lei.

Eugen Bălănean mai este învinuit că a înregistrat ca bun de utilitate publică un drum de 450 de metri, pe care îl amenajase cu resurse proprii, pentru a asigura accesul la cariera de exploatare a nisipului deschisă de o firmă la care era acționar pe terenul menționat. O altă acuzaţie ce i se aduce vizează purtarea abuzivă, după ce la o ședință de consiliu local, în 2014, a întrebuințat expresii jignitoare și amenințări la adresa unui consilier.

Bălănean şi-a pierdut fotoliul de primar în urma unei condamnări penale. El a primit un an de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, după ce a semnat contracte de furnizare a cornurilor pentru elevi cu o brutărie din oraş, la care fiul său era acţionar.

Pe parcursul cercetărilor, inculpatul a stat pentru o lună în arest la domiciliu, iar la finele lunii iunie 2015 a fost plasat sub control judiciar.

