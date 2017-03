Ziua Internaţională a Consumatorului: cunoaşte-ţi şi apără-ţi drepturile Florin Negoiţă

În fiecare an, ziua de 15 martie este marcată la nivel internaţional ca Ziua Consumatorului. Manifestările care au loc în această zi aduc în conştiinţa publică importanţa cunoaşterii şi protejării drepturilor noastre, ale tuturor, în calitate de consumatori.

Data a fost aleasă ca urmare a discursului ţinut în 15 martie 1962 de John Fitzgerald Kennedy, preşedintele Statelor Unite ale Americii, care rostea către Congresul American mesajul care susţinea, pentru prima dată, existenţa a patru drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul la securitate; dreptul la informare; dreptul de a fi ascultat şi dreptul de a alege produse şi servicii.

Ziua mondială a consumatorului a fost celebrată pentru prima dată în anul 1983

Cele patru drepturi fundamentale ale consumatorilor au fost extinse de Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori la opt, adăugându-se: dreptul la despăgubire; dreptul la un mediu înconjurător sănătos; dreptul la asigurarea necesităţilor şi nevoilor vitale și dreptul la educare.

Realizând importanţa recunoaşterii şi garantării drepturilor consumatorilor, O.N.U. a adoptat în anul 1985, prin Rezolutia nr. 39/248/1985: “ Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”.

Potrivit acestui document internaţional, pe baza principiilor discutate, guvernele tuturor ţărilor trebuie să dezvolte şi să menţină o puternică politică de protecţie a consumatorilor, prin măsuri legislative interne adecvate, pârghii şi instituţii capabile să asigure o protecţie reală şi eficientă a consumatorilor.

În conformitate cu acest document internaţional, fiecare guvern trebuie să stabilească priorităţile lui proprii pentru protecţia consumatorilor, potrivit condiţiilor economice şi sociale ale ţărilor şi cu nevoile populaţiei

O.N.U. consideră că principiile directoare privind protecţia consumatorului au urmatoarele obiective: să ajute ţările la realizarea şi menţinerea unei protecţii corespunzatoare a consumatorului; să faciliteze producerea şi distribuirea de produse corespunzatoare nevoilor şi cererilor consumatorilor; să încurajeze niveluri ridicate ale eticii celor angajaţi în producerea şi distribuţia produselor şi serviciilor către consumatori; să ajute la ţinerea sub control a practicilor abuzive;

să promoveze cooperarea internaţională în domeniul protecţiei consumatorilor;

să asigure dezvoltarea pieţei produselor ţi serviciilor, care să asigure consumatorilor acces la o gamă variată de produse şi servicii.

Drepturile de bază ale consumatorilor, persoane fizice sunt dreptul de a fi protejat împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori; de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate; de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege; de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.

În fiecare an, Organizaţia Internaţională a Asociaţiilor de Consumatori, este preocupată ca “15 Martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor” să aibă ca dezbatere o temă globală unică, de actualitate pentru consumatori.

Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor a fost celebrata pentru prima data pe 15 martie 1983 si de atunci a devenit o importanta ocazie pentru mobilizarea cetatenilor in privinta cunoasterii si protejarii drepturilor ce le revin în calitate de consumator. In fiecare an, cu aceasta ocazie este aleasa o tema particulară de discuţie în jurul căreia se organizează activităţile caracteristice.

În acest an, tema propusă de pentru marcarea evenimentului este: ”Drepturile consumatorilor în era digitală”.

ANPC, în elaborarea actelor normative şi a măsurilor întreprinse pentru a preîntâmpina sau a rezolva probleme cu care se poate confrunta consumatorul român în calitatea sa de consumator european, a manifestat o preocupare permanentă în următoarele direcţii: elaborarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor în deplină armonizare cu prevederile normelor UE, urmărirea respectării prevederilor legale prin activităţi de supraveghere a pieţei de bunuri şi servicii.

Importanţa zilei de 15 martie a fost reliefată și prin organizarea fazei județene a concursului pe tema ”Drepturile consumatorilor în era digitală” de protecţia consumatorilor “Alege! Este dreptul tău”, în urma căreia au fost desemnaţi elevii finalişti pentru etapa naţională. Acest concurs este organizat anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Pe plan local, acest concurs este organizat în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Sălaj.

Dorel Fechete, comisar şef în cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Sălaj îndeamnă toţi consumatorii sălăjeni la o atitudine vigilentă şi la cunoaşterea drepturilor pe care le au.

“Renunţaţi la atitudinea de pasivitate care permite perpetuarea unor aspecte negative,implicaţi-vă în toate situaţiile în care simţiţi că vi se încalcă drepturile! Este esenţial pentru noi, consumatorii să avem produse şi servicii de calitate. Acest lucru reprezintă unul din drepturile noastre de consumatori. Dreptul de a fi informaţi, de a fi ascultaţi, dreptul la securitate şi de a alege produse şi servicii reprezintă drepturi fără de care o piaţă stabilă nu poate funcţiona.

Acţiunile de control şi supraveghere a pieţei intensificate, responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi, educarea şi informarea corectă, completa şi precisă a consumatorilor reprezintă modalităţile prin care le putem demonstra cetăţenilor că drepturile fundamentale şi esenţiale le sunt respectate. Atunci când drepturile v-au fost încălcate apelaţi, cu încredere, la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Respectarea drepturilor dumneavoastră este prioritatea noastră! ANPC prin CJPC Sălaj îşi propune creşterea gradului de conştientizare a drepturilor de care beneficiază consumatorii şi stimularea acestora de a acţiona în acord cu aceste drepturi, de a solicita despăgubiri astfel încât să fie crescute standardele pieţei; creşterea responsabilităţii fiecărei entităţi în parte pentru a avea pe piaţa produse şi servicii de calitate, pentru a fi informaţi corect şi transparent şi pentru a crea o piaţă stabilă; o maximă armonizare europeană, un autocontrol crescut al operatorilor economici, acţiuni de control intensificate, concomitent cu acţiuni de consiliere a acestor operatori pot duce la existenţa produselor şi serviciilor de calitate pe piaţă.

În vederea formulării unor sesizări/reclamaţii va puteti adresa instituţiei ce îşi are sediul în municipiul Zalău, Piaţa Unirii, nr.20, zilnic între orele 8.00-16.30: luni, marti, joi; în ziua de miercuri programul la preluarea reclamaţiilor, la ghişeul unităţii este între orele 8 -18.30. Reclamaţiile/sesizările se pot transmite şi pe adresa de email reclamatii.salaj@anpc.ro

Pentru solicitări, lămuriri, consiliere, telefonul de contact este 0260/612832. Reclamaţiile/sesizările se pot transmite şi prin fax 0260/612832,ocazie cu care se vor prezenta toate documentele în probatoriu (xerox) referitoare la aspectele care se reclamă”.

