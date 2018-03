Vorba zboară, gunoiul rămâne

Câțiva dintre cei aleși să ne apere interesele și să ne sprijine cu soluții, din Primăria Zalău, s-au supărat pentru felul în care am pus problema într-unul din articolele apărute miercuri, referitor la problema gunoiului din municipiu, în general, și a gunoiului vegetal (crengi, iarbă, resturi vegetale, frunze) în special. Pentru ca problema să fie pe deplin lămurită și nu mai existe orgolii rănite inutil, am să îmi spun punctul de vedere referitor la acest subiect care reprezintă – deși unii nu vor să recunoască asta – o problemă de importanță majoră pentru zălăuanii care locuiesc la curte.

Trebuie specificat din capul locului faptul că, la votul proiectului de hotărâre privind creșterea cuantumului amenzilor pentru cei care aruncă gunoiul la întâmplare (o idee salutară pentru situația curățeniei din municipiu), inclusiv resturile vegetale, doar doi consilieri locali dintre cei mulți pe care îi avem, au ridicat această problemă, a lipsei de soluții care să-i ferească pe zălăuani de aceste amenzi și de situațiile de încălcare a legii. Iar aici, cei care ar putea să facă ceva în această problemă, să propună investiții, proiecte viabile, sunt factorii de decizie din primăria Zalău.

Prin urmare, ceea ce am dorit să subliniez în articolul meu este faptul că în urma acestui vot, zălăuanii care se confruntă cu această problemă nu au la îndemână foarte multe soluții. Pentru că municipalitatea nu se implică și nimeni nu vine cu idei. Oare, una din zecile de idei bune și posibile, nu ar putea fi aceea a înființării unui centru de colectare a acestor deșeuri vegetale, acolo unde toți cei care nu știu cum să scape de aceste deșeuri voluminoase să le poată depune în condiții ecologice, legale?

Poate că n-ar fi fost o cheltuială prea mare pentru municipalitate din moment de tot rămânem cu excedent bugetar (cu bani necheltuiți, ca să înțeleagă tot românul ce este excedentul bugetar) pe care îl tot plimbăm de la un an la altul, ca să nu mai amintim că astfel de proiecte, existente deja în multe orașe, se pot face și prin fonduri europene? Ceea ce consilierii locali nu știu (cu excepția unuia, despre care am fost acuzat că îl laud pentru faptul că deschide aceste discuții în plenul ședinței de CL) este faptul că zălăuanii continupă să se strecoare noaptea, cu sacii de deșeuri, și să le lase pe unde pot. Prin margini de păduri, de drumuri, pe câmpurile din satele aflate în apropiere de Zalău. Nu ști despre faptul că cetățenii de la blocuri fac planton zi și noapte pentru a-i depista pe cei care vin și aruncă iarba și crendgile în containerele de la blocuri. Primăria dă amenzi și indicații despre cum să fabricăm compost. Atât. Și toată lumea e cu mâna sus, la vot. Soluții? Propuneri viabile? Ajutor? Proiecte din banii noștri sau din bani europeni, pe acest segment? Sprijin? Zero pe linie.

În ședința la care au participat cei care decid asupra adevăratelor probleme ale zălăuanilor nimeni nu a luat nicio decizie concretă și nu a propus nimic în sprijinul celor care locuiesc la curte. S-a votat proiectul, cu o singură abținere, și aceea hulită și pusă la colț, cum că ar avea iz politic. De parcă interesează pe cineva că e politic sau nu, din moment ce zălăuanul rămâne cu problema nerezolvată. Un lucru este cert, Brantner nu are obligația contractuală de a ridica aceste deșeuri din curțile oamenilor deci orice vină aruncată în curtea lor este injustă, cel puțin legal vorbind. Cu toate acestea, societatea a venit cu o soluție, aceea de a oferi spre vânzare saci inscripționați, în vederea depozitării și ridicării acestor deșeuri. Sacii nu doar că sunt contra cost (firesc, în contextul contractual), însă, pentru o curățenie de acest gen în curte, pe care o efectuezi chiar și din două în două săptămâni cu excepția anotimpului friguros, ai nevoie de zeci de saci.

Asta dacă reușești să îndeși în ei resturi din tufele de trandafir, crengi voluminoase, și zeci de kilograme de iarbă proaspăt tunsă. Dacă există o vină undeva, pentru care unii s-au supărat degeaba, aceea trebuie căutată în birourile celor care decid la Municipiu. Pentru că nu este suficient să dublezi niște amenzi pe acest segment și să inserezi într-un proiect de hotărâre o propoziție în care le spui zălăuanilor să își facă compost în curte, fără să vii cu alte idei mai bune, mai… posibile, mai în măsură să-i sprijine pe plătitorii de taxe și impozite din municipiu.

Le-aș spune consilierilor locali care au votat acest proiect fără măcar să obiecteze sau să propună un amendament, o discuție, orice, faptul că nu toți zălăuanii care locuiesc la curte au bani să își achiziționeze lunar zeci de saci pentru a depozita aceste deșeuri și, chiar dacă ar avea, ca să pui în saci de plastic crengi de copac ai nevoie de o îndemânare și o răbdare de sisif, constatând la final că oricum nu reușești să faci asta fără să transformi sacul respectiv într-un plastic plin de găuri, inutil. Containerele aduse în discuție există, dar la magazine, iar prețul lor este unul pe care mulți nu și-l permit. Brantner nu le are și nu există nicio prevedere în vreun contract ori vreun plan de viitor despre așa ceva.

Nu în ultimul rând, cei mai mulți, oricât ar dori, nu pot să amenajeze în curțile lor astfel de locuri pentru fabricarea compostului care, pe lângă toate cheltuielile menționate mai sus, necesită soluții chimice, cunoștințe și… așteptare, până când creanga și gardul viu se transformă în mult-clamatul compost.

Ideea pe care unii aleși nu au înțeles-o este aceea că se vorbește degeaba despre soluții ipotetice iar adevărul, în final, rămâne același ca la început: zălăuanii care locuiesc la curte rămân, cei mai mulți dintre ei, cu aceste deșeuripe cap, fiind nevoiți să se descurce cum pot. Pentru că alte soluții nu există, în opinia unora. Și aceasta este doar una din zecile de probleme reale, cu care zălăuanii se confruntă dincolo de ferestrele sălilor de ședințe. Despre asta este vorba, dincolo de vorbe. O mai bună comunicare cu cetățenii, chiar și cu presa, din partea fiecărui consilier local care are, prin decizia primarului, o zonă din municipiu de care răspunde, un schimb mai activ de idei și ceva mai multă “vână” sunt lucruri care ar putea fi nu doar în beneficiul zălăuanilor, ci ar putea reprezenta chiar soluția la multele probleme care rămân, în continuarea vieții, pe capul locuitorilor acestui municipiu.