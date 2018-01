Voleibaliştii zălăuani, dintr-o deplasare într-alta

Voleibaliştii zălăuani încep anul cu două deplasări. Primul meci din acest an pe teren străin s-a desfăşurat sâmbătă, la Timişoara, în faţa Universităţii de Vest, partidă câştigată în trei seturi de campionii României. La finalul acestei săptămâni, formaţia de la poalele Meseşului va evolua pe terenul Unirii Dej, echipă situată pe locul şapte în clasamentul Diviziei A1.

“După cum ştiţi, întotdeauna am întâmpinat probleme la Dej. Anul trecut am pierdut punct acolo. Sperăm să facem un joc cât se poate de bun şi să ne întoarcem cu trei puncte, care ar fi foarte importante pentru noi”, a declarat Bogdan Nicolae, antrenorul secund al Zalăului.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori în acest sezon, o dată în campionat şi de două ori în Cupa României. În primul joc, cel din campionat, zălăuanii au avut nevoie de cinci seturi pentru a obţine victoria, iar în Cupa României, Volei Municipal s-a impsu cu 3 – 1 în ambele manşe, calificându-se în Final-Four-ul competiţiei.

Partida dintre Unirea Dej şi Volei Municipal Zalău este programată sâmbătă, la ora 18, în Sala Sporturilor din Dej.

În cadrul etapei a XV-a, au mai fost programate partidele: CSM Bucureşti – Tricolorul Ploieşti, CSS 2 CNE Baia Mare – Universitatea de Vest Timişoara, Arcada Galaţi – Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti – “U” Cluj şi SCMU Craiova – Ştiinţa Explorări Baia Mare.

sursa foto: voleizalau.ro