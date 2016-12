Volei Municipal dă cu piciorul optimilor de finală din Cupa Challenge Marius Morar

Vicecampioana României se gândea deja la optimile Cupei Challenge după ce s-a impus în meciul tur cu scorul de 3 – 0 în faţa bosniacilor de la MOK Jedinstvo Brcko, o echipă extrem de modestă în comparaţie cu nivelul campionatului românesc. Chiar şi primarul Ionel Ciunt a afirmat la finalul jocului de la Zalău că se gândeşte la partida din optimi cu turcii de la Ziraat Ankara. Schimbare radicală, însă, pe ultima sută de metri, din partea conducerii tehnice, care a decis să evolueze în Bosnia cu jucătorii de rezervă, ratând califcarea în faza următoare a competiţie.

Primul club de volei din România care a obţinut calificarea în Liga Campionilor dădea cu piciorul cupelor europene în urmă cu doi ani, deşi avea posibilitatea să evolueze în Cupa CEV – a doua competiţie europeană din punct de vedere valoric. Motivul a fost explicat de preşedintele de la acea vreme, Radu Nistorescu.

“Nu vom înscrie echipa în cupele europene, pentru că nu avem posibilităţi financiare. Putem avea o deplasare ieftină, cu autocarul, dar, în acelaşi timp, riscăm să avem o deplasare lungă, în Rusia, care ne va costa un sfert din bugetul echipei pe un an”, a explicat Nistorescu.

Din câte se pare, un astfel de motiv invocă şi actuala conducere tehnică şi administrativă, care a luat o decizie destul de ciudată, de a evolua doar cu jucătorii de rezervă în meciul retur din cadrul 16-imilor Cupei Challenge. Chiar dacă toată lumea se aştepta la o calificare în optimile de finală din partea voleibaliştilor zălăuani, vicecampioana României a pierdut cu 3 – 0 meciul retur şi cu 8 – 15 setul de aur cu bosniacii de la MOK Jedinstvo Brcko. Dintre titularii echipei zălăuane a evoluat doar centrul Răzvan Mihalcea, ceilalţi fiind jucătorii de rezervă. Până şi tânărul Paul Şomoi a evoluat în partida retur, jucător ce nu a fost inclus în lot în partidele din campionatul intern.

“Ne cerem scuze suporterilor pentru înfrângerea suferită. După sărbători, vom analiza prestaţia avută în Bosnia. Este o înfrângere greu de digerat, dar, promitem suporterilor că ne vom revanşa faţă de ei în campionat şi în Cupa României. Dorim suporterilor “Sărbători Fericite şi “La Multi Ani! Am pierdut o calificare, dar am câştigat un jucător zălăuan de perspectivă, Paul Şomoi”, ne-a declarat preşedintele Vasile Coţa.

Primul set s-a închieat cu 25 – 16, iar în actul secund, diferenţa a fost de şapte puncte, scorul fiind 25 – 18 pentru bosniaci. Actul trei a fost controlat de zălăuani până spre final. Volei Municipal a condus cu 8 – 4 şi 16 – 14 la cele două întreruperi tehnice. 21 – 18 în favoarea zălăuanilor a arătat tabela şi spre final, după care, gazdele au revenit, profitând de lipsa de experienţă a tinerilor jucători zălăuani şi s-au impus cu 25 – 23.

A urmat setul de aur, în care situaţia din teren nu s-a schimbat cu nimic. Gazdele au jucat şi de această dată mai bine, viara întâi fiind căpitanul Nemanja Tomic, iar scorul final a fost 15 – 8, zălăuanii ratând astfel calificarea în optimile de finală.

“Am jucat mult mai bine decât am făcut-o la Zalău, însă, nu pot spune acelaşi lucru despre echipa din Zalău, care a avut o evoluţie mult mai modestă. Eşecul celor din Zalău a fost cauzat de numărul mare de jucători accidentaţi. Pentru noi, cel mai important este că am câştigat şi am obţinut calificarea în faza următoare. Urmează o deplasare în Ankara, unde vom încerca obţinem cît mai mult, iar dacă nu vom reuşi, vom încerca să câştigăm meciul retur, la fel cum s-a întâmplat cu Volei Municipal Zalău”, ne-a declarat căpitanul bosniacilor, Nemanja Tomic.

Comentarii

comments