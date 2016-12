Una li-i cununa Olivian Vadan

Nu înțeleg de unde “șocul” unora care, după alegerile parlamentare, lăcrimaru de zor uitându-se peste rezultate. Scorul zdrobitor cu care PSD a câștigat și aceste alegeri era previzibil încă de la alegerile locale. Toate sondajele de opinie poziționau partidul lui Liviu Dragnea pe un trend crescător, în timp ce formațiunea condusă de Alina Gorghiu era în cădere liberă. Astfel, diferența dintre cele două partide era ușor de anticipat. Cu toate acestea, pentru binele democrației și, implicit, al echilibrului de forțe pe scena politică, trebuie să ne întrebăm de ce tot mai mulți votanți ai dreptei întorc spatele PNL?

Până la urmă, dacă tot știm că peștele se împute de obicei de la cap, cred că vinovatul principal al acestui curent anti-liberal i se datorează în primul rând lui Klaus Iohannis. După ce românii și-au pus speranțele în actualul președinte, alegându-l în cea mai importantă funcție din stat în 16 noiembrie 2014, trebuie să recunoaștem că Iohannis a decepționat încă de la începutul mandatului său. Dacă, la acea dată, angajamentul pe care l-a luat în fața propriilor cetățeni a fost „România lucrului bine făcut”, după doi ani de la preluarea funcției, putem spune Iohannis nu prea are cu ce se împăuna în fața celor care l-au ales. În toți acești ani, schimbarea promisă a întârziat să apară, timp în care Iohannis a făcut mai mult pe mutul sau a rătăcit fără vreun sens prin lume. De multe ori, în prea multe concedii. De fapt, încă mă întreb dacă nu cumva eu sunt cel care am înţeles pe dos proiectul său de schimbare în bine a acestei națiuni, promisiuni pe care de 26 de ani încoace, evident, le aud ori de câte ori genul acesta de politruc mă invită la urne.

Însă cea mai mare parte din vina pentru dezastrul de la “parlamentare” o are, fără doar și poate, însuși PNL. În primul rând, la fel ca pesediștii pe care îi acuzau ori de câte ori aveau ocazia, și liberalii au acceptat să-şi sacrifice partidul pentru a-şi salva propriii penali. Conform unor analize “la sânge”, peste jumătate din numărul celor care în aceste zile (re)devin parlamentari liberali sunt considerați politicieni dubioşi, mulţi dintre ei vechi cunoscători ai şmenurilor cu banii statului. Să fim serioși! De prea mulți ani cei de la PNL doar mimează lupta anti-corupție, imoralii liberali nefiind cu nimic mai prejos decât mult blamații de la PSD.

Poate că lovitura cea mai grea primită de PNL vine din Ardeal, zonă ce nu demult era bazinul electoral din care se “hrăneau” cu voturi liberalii. De această dată, la parlamentare, ardelenii nu au mai votat dreapta. Au preferat culoarea roșie sau, pur și simplu, nu s-au mai dus la vot. Și cum să mai votezi un partid care, de atâția ani, își bate joc de propriul electorat şi de propria istorie? PNL a mințit de prea multe ori ca să mai fie credibil. Iar cel mai dureros este că mulți dintre noi am înghițit foarte ușor minciuna liberală cu privirre la dorinţa de reformă internă şi de transformare în bine a României. Atâta timp cât averile ilicite nu vor fi confiscate, infractorii își ridică liniștiți palate țigănești fără număr, șmecherii rad de pe suprafața pământului hectare de păduri, pomenile sociale aduc încă oamenii la vot, iar numărul românilor din diaspora se îngroasă de la un an la altul șamd, nu va exista nicio diferență între PNL și PSD, între UDMR și PMP, între USR și… mama dracului.

Ce trebuie însă să înțelegem este că, de obicei, victoriile zdrobitoare se lasă cu urmări perverse. La acest aspect trebuie să fim atenți astăzi, ca să nu pierdem până și umbra de democrație câștigată cu atâta transpirație în ultimii 27 de ani.

Comentarii

comments