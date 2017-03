Turist la alţii acasă Florin Negoiţă

Acțiunea ,,Turist la mine acasă”, organizată de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, a murit în faşă: a doua ediţie din acest an a acestei iniţiative a Centrului din subordinea Primăriei Zalău dovedindu-se a fi, în final, un fiasco.

Ideea, deşi bine intenţionată, nu a “prins” la zălăuani; am încercat să aflăm şi de ce, deşi nu este foarte greu de bănuit. Potrivit municipalităţii, acest program se adresează atât concitadinilor, cât și locuitorilor Județului Sălaj și are ca scop promovarea obiectivelor turistice din Zalău: “Este al doilea an când venim cu această propunere, pe care am transmis-o către locuitorii Municipiului Zalău, prin intermediul presei și prin rețelele de socializare, către școlile din Zalău care pot desfășura această acțiune în cadrul Programului ,,Școala altfel” și, pentru prima dată, ne-am adresat centrelor de informare turistică din județ pentru ca respectivele centre să promoveze acțiunea noastră în comunitatea lor și să organizeze grupuri de turiști, pe care să-i primim aici”. Cuvinte frumoase, intenţii deloc rele, însă, exact ce contează, lipseşte: rezultatul cel bun. Finalitatea acestei acţiuni – “promovarea celor câteva obiective din Zalău şi judeţ”, – nu a fost atinsă, prin urmare, scopul odată pierdut, nici finalul nu a fost unul fericit prin faptul că, la ce-a de-a doua ediţie a acestei acţiuni, nu s-a mai înscris nimeni.

Am întrebat câţiva cetăţeni cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani, iar impresia generală a fost cam aceeaşi: cine vrea să vadă Clădirea Transilvania şi Centrul de Cultură o poate face şi singur ori cu prietenii, copiii sau familia, lucru care s-a şi întâmplat în nenumărate cazuri. Nu este nevoie de tam-tam, publicitate şi acţiuni făcute în detrimentul altor iniţiative, mult mai productive şi cu o rată mai mare de success, ca să trimiţi zălăuanul să viziteze Centrul de Cultură, deşi sunt mulţi locuitori, mai ales dintre cei foarte tineri, care nu au călcat încă în cele câteva obiective de interes turistic ori istoric din municipiu.

Oamenii spun că o idee mult mai bună, salutară chiar pentru turismul sălăjean care nu dă pe dinafară de atâta bunăstare, ar fi înfiinţarea de parteneriate cu primăriile din judeţele învecinate, din localităţi cu potenţial turistic cum ar fi cele din Bihor, Maramureş, Cluj ori Alba, în acţiuni de o zi (cele care ar presupune înnoptarea să admitem că ar presupune deja costuri foarte mari pentru municipalitate).

Sălăjenii ar fi mult mai interesaţi de Cimitirul Vesel de la Săpânţa ori de o excursie organizată, cu un ghid competent şi eventual şi un cercetător în domeniul fenomenelor paranormale, în vestita pădure Hoia din Cluj. Sălăjenii ar dori să ajungă la Alba Iulia, pe urmele istoriei, dar şi în minunatele peşteri din Bihor. Sunt multe obiective în localităţile învecinate judeţului nostru care, potrivit opiniei mai multor zălăuani, ar stârni mai mult interes şi ar aduce mai mulţi doritori la centrul de Turism din Zalău, în excursiile organizate de Primărie. Desigur, aceste parteneriate presupun, în mod normal, ca şi noi să primim turişti din localitatea cu care Primăria şi centrul nostru de turism semnează un acord sau o colaborare pe acest segment, lucru care ar însemna un dublu câştig pentru turismul nostru – trimitem turişti şi avem un rost în ceea ce facem pe acest segment, şi aducem din alte părţi turişti pentru a ne vizita, a cheltui bani în judeţul nostru etc. Sunt idei, desigur, propuneri care vin din partea oamenilor.

Consultarea şi comunicarea cu cetăţenii municipiului sunt capitole destul de precare la noi, de vreme ce vedem bine că acţiunile Primăriei sunt făcute doar ca să fie făcute, iar succesul lor este anemic ori complet inexistent.Anumite mentalităţi trebuie schimbate, anumite programe, idei trebuie adaptate la cerinţele oamenilor, la realităţile prezentului şi mai puţin la ceea ce citesc cei care iau decizii prin cărţi şi regulamente prăfuite. Pentru că rezultatele sunt cele care vorbesc de la sine; în rest, o mie de explicaţii, comunicate de presă învelite în cuvinte frumoase, doi bani nu fac.

O altă problemă este cea legată de tarife. Primăria a cerut 9 lei de persoană, în mod justificat din punctul ei de vedere. Însă chiar şi 9 lei reprezintă mult pentru zălăuani, nu ca sumă în sine, ci ca principiu, mai degrabă. Instituţia ar trebui să-şi asume aceste costuri, dacă tot vrea să atragă doritori, cel puţin în primele acţiuni. Primăriile comunelor din sud plătesc autocare şi trimit în Bucovina ori Ardeal sute de locuitori, gratuit. E un efort financiar, desigur, de la bugetul local. Dar dacă noi dăm banii pentru turle şi candelabre la biserici, din bugetul local, e firesc ca pentru acţiuni de acest gen să nu mai putem avea pretenţii. “La acțiunea pe care am propus-o în urmă cu două săptămâni, numărul de persoane înscrise a fost mic, însă au fost persoane care au solicitat informații suplimentare și care și-au exprimat intenția de a participa pe viitor, motiv pentru care acțiunea a fost amânată”, spune Primăria. “Amânată” este un termen blând, pentru că, în fapt, şi noi şi Primăria, bănuim că nu se vor înghesui prea mulţi zălăuani pe viitor la astfel de acţiuni care, iată, pur şi simplu nu “prind”, cel puţin în această perioadă.

Chiar dacă şi zălăuanii au în Zalău şi Sălaj obiective de vizitat, mulţi le-au văzut deja; fiecare are un bunic sau o rudă la sate, deci şi varianta asta pică. În plus, ideea de a fi musafir la tine acasă, într-un municipiu care oricum oferă extrem de puţin şi din acest punct de vedere, nu e ceva care să le surâdă zălăuanilor. Dacă acest adevăr este unul în măsură să îndemne autorităţile la schimbări şi, împreună cu noi, presa (care de fiecare dată a fost alături cu promovarea sub toate formele a acestor manifestări), atunci înseamnă că, da, zălăuanii contează cu adevărat. Iar lucrurile se pot schimba pe viitor şi în favoarea lor.

Comentarii

comments