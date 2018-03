Sute de elevi din Zalău au participat la cursurile de educație financiară susținute de Fundația Dreptul la Educație

Fundația Dreptul la Educație a revenit cu noi module de educație financiară elevii din Zalău. În perioada 19-23 martie, aproximativ 200 de elevi de clasele IX- X ai Colegiului Național „Silvania” din Zalău și aproximativ o sută de elevi de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” au participat la cursurile de educație financiară susținute de specialiștii Fundației Dreptul la Educație.

Metodologia de învăţare folosită de Fundație în cadrul cursurilor predate se numește Edutainment, și se bazează pe interacţiune, promovând un mediu motivant pentru tineri -, iar conținutul cursurilor este adaptat vârstei lor. Scopul modulelor este însușirea de către elevi a unor noțiuni financiare de bază.

Elevii din Zalău au învățat despre valoarea produselor, sistemul financiar și agenții economici dintr-un stat, care sunt instrumentele financiare existente pe piață, despre ce înseamnă siguranța financiară și ieșirea din zona de confort, precum și planificarea, respectiv gestionarea bugetelor personale. De asemenea, aceștia au participat la activități practice, precum dezvoltarea unor strategii financiare și de investiții, construirea și analiza profilului financiar personal.

Elevii de la Colegiul Național Silvania au fost încântați de cursurile susținute de fundație, după cum au declarat: „Mi-a plăcut că am discutat deschis. Jocurile în echipă au fost interesante și am dobândit alte infomații utile”. „Școala ar avea nevoie de mai multe activități de acest gen, pe lângă faptul că este foarte informativ, ne ajută și în dezvoltarea muncii în echipă”.

Iată ce au împărtăşit şi elevii de la şcoala gimnazială „Mihai Eminescu”: „Activitățile ne-au făcut să ne dezvoltăm mai mult perspectiva despre lumea în care trăim și folosirea banilor în mod cugetat”. „Acest training ar trebui făcut în cât mai multe școli, este interesant și ajută copiii să înțeleagă ce este educația financiară în adevăratul sens al cuvântului”.

„Activitatea Fundației Dreptul la Educație este una dintre prioritățile OTP Bank România, iar implementarea modulelor de educație financiară în tot mai multe localități din țară este o continuare a promisiunii de susținere a tinerilor noii generații, asumată de noi. În contextul actual, în care România se află pe unul dintre ultimele locuri din Europa în ceea ce privește educația financiară, este important să modelăm viitorilor adulți un comportament financiar responsabil. Nevoia este foarte mare, de aceea în octombrie am deschis în București OK Center, un centru de educație financiară unde așteptăm copiii, dar și adulții care doresc să își actualizeze aptitudinile financiare”, a declarat László Diósi – CEO, OTP Bank România şi Președinte al Fundației „Dreptul la Educație”.

„Până acum am susținut cursuri de educație financiară și formare în carieră pentru peste 4 000 de elevi din întreaga țară. La începutul anului școlar 2017-2018 am demarat un nou „turneu național” în care trainerii fundației vor ajunge în mai multe orașe din țară și vor forma alte câteva sute de elevi. În următoarele luni, echipa Fundației are planificate cursuri în orașe precum Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Panciu, Râmnicu Vâlcea, Tulcea, Călăraşi, Slobozia, Sibiu, dar și în București”, a declarat și Gabriel Oprea, director Sucursala Zalău a OTP Bank România.