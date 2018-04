Știri care contează

Daniel Săuca

Vine încă o tură de minunate zile libere. Țara, cu un oftat prelung, va moțăi cu gândul, firește, la evenimentele incredibile de acum două mii și ceva de ani. Între două moțăieli, o bucată, hai două de friptură de miel și o tavă, hai două de prăjituri musai că românii se vor gândi și la minunatele fapte de arme ale aleșilor și numiților patriei, că așa e frumos de sărbători, să înjurăm creștinește, să nu se supere nimeni. Evident, enoriașii vor analiza cu simț de răspundere știrea că „o treime din fondurile europene pierdute în toată Europa îi aparțin României: un eșec de 1,64 miliarde de euro” (cursdeguvernare.ro). Evident, nu-i niciun bai, să ne (mai) lase Europa în pace, că are dumneaei destule probleme: „UE pornește campania împotriva rețelelor sociale care promovează știri false”. Probabil și prima știre menționată mai sus e falsă. De fapt, stăm bine, chiar am depășit producția la proiecte cu finanțare europeană. Stăm și mai bine la credință. Tot românul, ramul e credincios. Crede în Cei de Sus, chiar dacă direcția nu e tocmai bună. De Înviere va fi iar îmbulzeală în biserici, cu discreți sfinți și dumnezei la coada la „paști”, că așa e frumos, de sărbători, să ne călcăm reciproc pe/în picioare, să nu se supere nimeni. Vine încă o tură de minunate zile libere. Țara va fi iar închisă, după ce vămile vor fi „sparte” de atâția conaționali plecați în pribegia europeană. Știrile foarte importante vor fi iar legate de cozile, blocajele de pe drumurile (era să scriu autostrăzile) patriei, la începutul și la sfârșitul așteptatei de unii minivacanță. Cei care vor rămâne prin bătătura sălăjeană se vor bucura entuziast că nici în acest an nu au unde să-și ducă pruncii în oraș, așa că mulți vor „sparge” mall-urile clujene, la un hamburger, numa` bun după masa de sărbători. Vine încă o tură de minunate zile libere. Și iar vom repeta știrea cea mai importantă din istoria omenirii – „Hristos a Înviat!”, ca să o putem uita peste câteva zile, să nu se supere nimeni. Firește, iar se va spune că nu am învățat nimic din greșelile trecutului. Și că nu respectăm credința creștină. În Anul Centenar, știre foarte importantă, se aude în depărtare vuiet de melodie istorică: „Noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni!”… Mai ales pe faceebook.