Şezi blând şi nu te pierde cu firea Florin Negoiţă

Dragi părinţi, cu siguranţă, cei mai mulţi dintre voi au luat la cunoştinţă ordinul de zi pe unitate al comandantului cu fustă, atoteştiutoare şi atoatefăcătoare de reguli şi concepte ce trebuie urmate orbeşte de popor. La baza acestui ordin debil stă o lege și mai debilă, prin care, într-o ipocrizie crasă, se interzice parcticiparea la mintinguri (antiPSD, în speță) având copiii la purtător. Însuși legiuitorul spune, halucinant, că nu ne putem folosi copiii în interese proprii sau pentru a schimba deciziile celor care ne conduc. Aberant și în totală neconcordanță cu realitatea, de unde și până unde reiese că îți folosești copilul atunci când îl iei cu tine, din motive umane și cât se poate de parentale, oriunde ieși? Că-i plimbare, că-i miting ori altceva? Revenind la declarațiile doamnei primar general al Capitalei, rămânem cu toții crăcănați de uimire. Așadar, stimaţi tovarăşi: “Toţi cei care îşi duc copiii la mitinguri ar trebui sancţionaţi. Amenzi între 1.000 şi 5000 de lei. Ascultă comanda la mine. Deci, legea spune clar: copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine avantaje personale sau instituţionale.” Executarea! Am pamfletat puţin vorbele de duh ale primarului general al capitalei, Gabriela Firea, însă conținutul legii este, din păcate, cât se poate de adevărat. Mno, niciun şoc şi nicio groază, te mănâncă în fund să ieşi la miting, ai o mare problemă pe cap: copiii. Potrivit legii, câți copii ai, atâția folosești. Directiva de partid subliniază asta, ca o unghie pe tablă, nu e loc de întors: nu te prezinţi cu copilul la miting şi pace, ce Dumnezo nu înţelegi? Îl laşi acasă, îi laşi acasă dacă ai făcut mai mulţi, îi legi de calorifer, îi sedezi, treaba ta ce faci. Pe legiuitor nu-l priveşte ce faci tu cu copilul, nu îl aduci sub geamul Guvernului şi cu asta discuţia s-a încheiat. Cu toate acestea, mergând înapoi câţiva paşi cu paşi în timp, văd nişte filmuleţe şi nişte fotografii cu doamna în cauză, tot de pe la mitinguri ori campanii electorale, având asupra sa unul sau mai mulţi copii. Ba îi ţine lângă tribuna de partid, ba defilează toată un zâmbet, cu ei de mânuţă prin pieţe, oboare, pe la porţi ori uşi de bloc. Nu uită să le pună steguleţe între degeţele şi nici fulare roşu-PCR la gât. În Sălaj, la fel, imagini cu copii la mitinguri electorale și la trâmbițarea minciunilor prin campanii – dar alea, știți, sunt altceva.

Eh, doamnă dragă, păi ce facem aici? Mitingurile pro PSD nu se pun? Campaniile electorale în care spălaţi creierii românilor, de la ăl’ cu ţâţa-n gură pân’ la ăl cu barba sură, alea nu se pun? Cine eşti dumneata şi în ce calitate dai sfaturi şi înveţi un părinte unde să-şi lase copilul şi mai ales cu cine, în timp ce el încearcă, atât cât poate, să lupte pentru viitorul copiilor dar şi al lui, că şi el e încă tânăr, şi să se opună unor lucruri şi acte întocmite de gaşca ta sau a altuia, pe care el, părintele, le consideră bolnave, ilegitime, abuzive? (principiul contează, e valabil pentru toate vocile din partide care aberează în acest fel). Iar dacă-i lege, ea produce efecte preferențial?

În primul rand, nu am cu cine să-mi las copilul acasă, asta ca aperitiv la ceea ce am să-ţi spun. Nu am cu cine să-l las pentru că nu am bonă, nici mamă ori soacră aproape. Vecina zice vine şi ea la miting, deci pică şi varianta asta. Lăsând toate acestea la o parte, chiar şi dacă aş avea cu cine să-l las, tot l-aș lua cu mine (desigur, vorbesc de copil cu o vârstă firească într-un asemenea context) aşa că, te întreb, pentru dumneata, pentru colegii dumitale, este legal să ieşi cu copiii la plimbare, la adunări paşnice, la manifestaţii electorale, dar pe mine mă iei de urechi şi îmi propui amenzi de 50 de milioane pentru că vreau să-i arăt şi să-i explic copilului nişte lucruri despre care el m-a întrebat poate sau pe care le-a simţit pe pielea lui sau pentru că, Doamne iartă-mă, n-am cu cine să-l las la 8 seara acasă. Îl iau cu mine ca să-i arăt, pe viu, de ce parlamentarii PSD, dar şi ceilalţi, au votat cândva pentru ca alocaţia lui să nu crească.

De ce casa se zguduie din temelii atunci când trece tirul pe lângă ea, doar pentru că doi parlamentari PSD de Sălaj, dar şi alţii, Dumnezeu mai ştie câţi de prin alte locuri, s-au opus, prin vot contra, continuării lucrărilor la şoseaua de centură. Vreau să-i răspund la întrebarea “Unde e pădurea mea preferată?” arătându-i cu degetul pe aceiaşi parlamentari PSD sălăjeni, dar şi pe ceilalţi 200 din ţară, care s-au opus legii tăierilor ilegale de păduri. Vreau să-i spun copilului de ce nu-şi primeşte cei 500 de euro pe care statul i-a legiferat, bani de cărţi, studii etc, deşi legea e în vigoare de trei ani, timp în care pensii şi salarii de zeci de mii de lei se găsesc pe fluturaşii din buzunarele aleşilor încă din dimineaţa de după noaptea votului. Şi multe, foarte multe altele, toate crunte, nedrepte, dureroase. De acum sau de ieri, din guverne actuale ori trecute.

Vreau să-mi ţin copilul de mână, să-mi simtă şi să-mi înţeleagă revolta, nu să vin acasă cu un zâmbet fals şi ipocrit, aşa cum este zâmbetul dumitale, doamnă primar general, şi să-i spun adevărul, nu să-l mint spunându-i că “am fost la spital că a avut mama o urgenţă”. Să-i spun că mergem în piaţă pentru că ţara are o urgenţă, viitorul lui are o urgenţă, să-i sădesc responsabilitatea, curajul dar şi spiritul de frondă. Se pare că asta ai vrut şi dumneata atunci când ţi-ai scos copiii în mulţime, atunci nu ţi-au mai venit în gând legea și aceste sancţiuni absurde şi nici nu te-ai mai învineţit la tribună, jignind sute de mii de părinţi care şi-au adus copiii la miting, demonstrând frumos, civilizat, paşnic, arătându-ţi o lecţie pe care a aplaudat-o toată Europa? Despre asta discutăm.

Nu ţine nimeni cont de interesele dumitale, şi nici ale celor care îţi manevrează sforile legate de mâini. Vei cădea şi dumneata, şi partidul tău, dar şi oricare altă formaţiune politică ce va proceda în acest fel, în cea mai cruntă dizgraţie din care vei ieşi de zeci de ori mai pătată decât erai atunci când chiar foloseai copiii în scop electoral sau pentru capital de imagine. Dragi părinţi, sunt copiii voştri! Nu îi “folosiți” atunci când, vrând-nevrând, îi duceți cu voi în oraș, manifestînd pașnic, civilizat, demn și mai ales LIBER. Sunt copiii voștri, nu ai ei, nu ai lor, indiferent despre cine vorbim. Voi îi creșteți, voi le vegheați zilele și nopțile și le vreți binele, ei ne-au lămurit de grija pe care o poartă viitorului lor! Aveţi curajul deciziilor şi proprietatea vorbelor, a faptelor, cântăriţi bine şi acţionaţi în consecinţă. Nimeni nu are dreptul pe lumea asta să vă bage pumnul în gură, ori să vă lege copiii de caloriferul din bucătărie, doar pentru că îi deranjaţi cu revolta voastră, le încurcaţi socotelile, le tulburaţi mizeriile, acum sau când s-o mai întâmpla asta! Nu vă pierdeţi cu firea şi amintiţi-vă că nimeni şi nimic pe lume nu vă poate educa şi învăţa copilul mai bine decât o faceţi voi. Implicaţi-i, învăţaţi-i, ajutaţi-i şi oferiţi-le mereu un strop de responsabilitate, de încredere şi câte un gram de putere de decizie proprie, zilnic, asupra viitorului lor, atât cât vârsta şi capacitatea de înţelegere le permite, treptat. Altfel, singurul lucru care vă rămâne de făcut este să-i păcăliţi, să le umblaţi cu cioara vopsită roşu-sângeriu, să-i fraieriţi, să-i subestimaţi şi să-i ignoraţi. Şi, la culcare, să le citiţi poezia pe care v-o citeau cu de-a sila, educatorii voştri, că asta era directiva de partid acum 40 de ani, şi, la final, suna cam aşa:

„…Iar steluţa cea de sus,

oare ce-o avea de spus?

Socialismul! – spune ea

Se clădeşte-n ţara mea!”

