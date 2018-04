Se face lumină: cum te-a furat statul lună de lună

Am trăit să o vedem și pe asta, deși mulți dintre noi am știut de multă vreme că suntem furați. Companiile hulpave care dețin frâiele energiei electrice din România, în frunte cu măria-sa statul, hoțul-șef (și) în acest caz, au reușit să ne fure ca în codru, umflându-ne facturile lună de lună printr-un mecanism extrem de bine pus la punct, inteligent, care a mers ani de zile ca uns. Bineînțeles, statul roman, și autor și complice, își are, poate, cea mai mare parte din vină în toată acest matrapazlâc grandios, încă una adăugată foiletonului hoției naționale la care asistăm de peste 25 de ani. Concret, Consiliul Concurenței scoate la iveală în aceste zile detalii șocante despre facturile “umflate” la energia electrică. O investigaţie cu concluzii care te lasă perplex, efectuată de Consiliului Concurenţei, relevă faptul că mai multe companii de electricitate s-au unit într-un cartel al contoarelor de monitorizare a curentului, cauzând prejudicii uriașe consumatorilor de-a lungul unei perioade de timp măsurată în ani.

Potrivit Raportului de activitate pe anul 2017 al Consiliului, concluzia este clară ca lumina zilei: românilor le-au fost crescute artificial facturile la energie electrică. Consiliul va colabora cu Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei pentru a calcula prejudiciul şi pentru recuperarea acestuia, ulterior, urmând ca sumele să fie rambursate către consumatorii păgubiţi.

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului, spune că este greu de estimat prejudiciul produs, întrucât este vorba de mulți ani în care preţurile au fost exagerate, însă este de părere că cel mai simplu mod de a recupera paguba ar fi prin scăderea tarifelor de distribuţie, pe viitor.

Românii au fost, așadar, furaţi sistematic prin umflarea tarifelor la electricitate , în ultimii zece ani, exact de statul Român, cel care trebuia să le protejeze interesele. Prejudiciul este atât de mare, încât, practic, nici nu poate fi cuantificat la acest moment. În mod cert, însă, vorbim despre sume de ordinul miliardelor de euro. Iar dacă adăugăm aici pierderile de energie din reţea, care înseamnă alte miliarde de euro suportate de consumator prin facturi, realizăm că avem de-a face cu un jaf de proporţii istorice. „Consiliul Concurenţei (CC) a constatat încălcarea Legii Concurenței prin împărţirea pieţei producţiei şi comercializării de contoare şi echipamente conexe pentru măsurarea energiei electrice din România (…) Faptele anticoncurenţiale au fost săvârşite în cadrul unor proceduri de achiziţie publică derulate de operatorii reţelelor de distribuţie a energiei electrice: Societatea Energetică Electrica SA şi filialele sale de distribuţie a energiei electrice, Delgaz Grid SA (anterior denumită E.ON Moldova Distribuţie SA) şi E-Distribuție Muntenia SA (anterior denumită ENEL Distribuţie Muntenia SA)”, se arată în raportul instituţiei pe 2017. Statul român este acţionar majoritar al Electrica şi deţine acţiuni atât la E.ON, cât şi ENEL, astfel încât vina sa este evidentă.

„Aceste înţelegeri anticoncurenţiale au condus la creşterea preţurilor de achiziţie a produselor respective de către operatorii reţelelor de distribuţie a energiei electrice din România şi, în ultimă instanţă, la creşterea tarifelor de distribuţie a energiei electrice pentru consumator”, susţine CC, potrivit căruia faptele au fost comise în perioada 2008- 2015. CC a precizat că tarifele la electricitate ar trebui să scadă de urgență, iar un rol cheie aici îl are ANRE, care trebuie să calculeze preţul corect. În acest fel, CC a lăsat să se înțeleagă că românii și-ar putea recupera, oarecum, o parte din sumele pe care le-au plătit în plus pe facturile de energie, lună de lună, prin aceste furturi.

Mai miră pe cineva toate aceste constatări venite, în cel mai pur stil românesc, atât de târziu? Să nu vă gândiți că doar becul de deasupra capului e singura dovadă că sunteți furați ca în codru, lună de lună. Asta doar în cazul în care nu aveți în jurul vostru un aragaz, o centrală termică, un telefon sau alte obiecte, toate surse la fel de bune de a vă băga mâna în buzunar mai adânc decât prevede legea.