S-au blocat sau nu s-au blocat? Magazin Salajean

Daniel Săuca

„Angajările în administraţia publică sunt blocate în 2017, a decis guvernul” (România Actualități, http://www.romania-actualitati.ro/angajarile_in_administratia_publica_sunt_blocate_in_2017_a_decis_guvernul-105245), „Tudose, despre ordonanţa privind blocarea angajărilor în sistemul bugetar: Nu dăm pe nimeni afară. Va fi un inventar al celor care lucrează la stat” (Adevărul, http://adevarul.ro/news/politica/tudose-despre-ordonanta-privind-blocarea-angajarilor-sistemul-bugetar-nu-dam-afara-inventar-celor-lucreaza-stat-1_59708a925ab6550cb8518b02/index.html),„ E oficial: Guvernul Tudose blochează angajările la stat” (Ziare.com, http://www.ziare.com/mihai-tudose/premier/e-oficial-guvernul-tudose-blocheaza-angajarile-la-stat-1474196), „Guvernul a aprobat blocarea angajărilor la stat până la sfârșitul anului. Tudose: Se fac mii de angajări la stat de purtători de ștampilă, de semnătură, de program pe ușă” (Hotnews, http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21914927-guvernul-discuta-joi-blocarea-angajarilor-stat-pana-sfarsitul-anului-infiintat-comitet-care-analiza-organizarea-institutionala-necesarul-resurse-umane.htm), „ Guvernul blochează angajările în administrația centrală până la sfârșitul anului. Posturi auditate” (http://ziarulevenimentul.ro/stiri/actualitate/guvernul-blocheaza-angajarile-in-administratia-centrala-pana-la-sfar-itul-anului-posturi-auditate–217399345.html). Câteva titluri din media centrală despre deja celebra ordonanță despre „blocarea” angajărilor în sistemul public. După cum s-a putut vedea/citi cu ușurință, unele media au anunțat „blocarea” angajărilor în întreaga administrație publică, altele „doar” în administrația centrală. Mai nimeni însă nu a urmărit până la capăt subiectul, fie și prin rectificări/lămuriri (dacă poate fi ceva lămurit în țara asta). Ordonanța cu pricina (privind unele măsuri pentru administrația publică centrală, nr. 3/2017) a apărut abia luni în Monitorul Oficial: „Art. 7. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până la data de 31 decembrie 2017 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate în vederea ocupării posturilor vacante, din autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1)”; „Art. 8. – Prevederile art. 7 nu se aplică unităților sanitare publice și instituțiilor din învățământul de stat”. La art. 1 (1), se menționează că Ordonanța vizează Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiile din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora. Vom vedea cum va se finaliza povestea „blocărilor” (România e mereu surprinzătoare). În privința mass-media centrale, e de analizat dacă au dat dovadă de superficialitate (ori senzaționalism) sau au fost victime ale comunicării cu Executivul (nu am suficiente informații pentru a mă pronunța acum). Nu pricep însă cum se vor „bloca” angajările în sistemul public și în același timp, de exemplu, se vor „debloca” în acest an 4.000 de posturi în Poliție („Sindicaliştii din Poliţie: 4.000 de angajări în acest an şi 10.000 de maşini noi”, http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/sindicalistii-din-politie-4-000-de-angajari-in-acest-an-si-10-000-de-masini-noi-6861429). Nu înțeleg cum de în noua lege unică de salarizare (se aplică sau nu se aplică?) s-au „eliminat” funcționarii publici din administrația publică (centrală și locală). Așa se explică și posibilele majorări de salarii ale funcționarilor publici și din patria noastră dragă, Sălajul, în timp ce alții, „contractualii”, vor aștepta cinci ani până când vor ajunge, mă rog, la nivelul „fraților” funcționari. Una peste alta, ca să nu lungesc inutil acest articol, e foarte puțin probabil că lucrurile se vor așeza în acest fain sector, al angajării și salarizării personalului plătit din fonduri publice. Unii vor fi (cât de cât) mulțumiți; alții, nemulțumiți. Mai povestim!…