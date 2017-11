S-a terminat cu șmecheria: leneșii asistați, apți de muncă, vor fi tăiați de la porție la Cantina socială

Beneficiarii acestor drepturi sociale, apți de muncă și sănătoși, trebuie să participe la diverse munci în folosul comunității zălăuane pentru a fi, în continuare, beneficiarii acestor mese gratuite. Așa arată Proiectul de hotărâre al ședinței de Consiliu Local al municipiului Zalău ce va avea loc săptămâna viitoare. Excepție de la această propunere a municipalității vor face, în continuare, persoanele cu dizabilități, invalizii, cei bolnavi cronic, vârstnicii, persoanele care urmează o formă de învățământ de zi, copiii cu vârste de până în 18 ani și pensionarii. Orele de muncă în folosul comunității se vor determina pentru fiecare beneficiar în parte, de către Direcția de Asistență Socială Comunitară (DASC) Zalău, potrivit unei formule de calcul afișată pe site-ul instituției. Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău funcționează în incinta Primăriei Municipiului Zalău și are o capacitate de 150 locuri.

Dacă la începutul acestui an, 110 persoane beneficiau de masa oferită de municipalitate prin cantina socială, în acest moment 73 de asistați pot lua masa zilnic, de luni până vineri, la Cantina Primăriei Zalău. Unitatea are zilnic în meniu carne, lactate şi fructe. Meniul este compus din felul întâi (supă/ciorbă) și felul doi. Carnea și legumele sunt prezente în meniu, zilnic. Meniul este variat şi echilibrat din punct de vedere nutriţional. Fiecare beneficiar al Cantinei de Ajutor Social primește zilnic, la masă, 350 grame de pâine, dar și suplimente alimentare precum legume proaspete, fructe, iaurt, o conservă de pește sau pate de ficat, dulciuri etc.

La cantina socială e zilnic coadă; la sarcini și responsabilități nu se înghesuie nimeni

Anii trecuți ne-au demonstrat cu vârf și îndesat faptul că lenea este, într-adevăr, cucoană mare în Zalău. N-a văzut nimeni picior de asistat social pe stradă, la câte o muncă fie ea și simplă, de genul adunatului de hârtii sau la un vopsit de gard – ne referim la cei apți de muncă, întregi și sănătoși. Gheaţa şi zăpada au “domnit” prin parcuri şi pe trotuare iarna trecută, iar asistații mai dădeau demonstrativ cu târnăcopul de asfalt în singura dată în care aceştia au putut fi văzuţi la muncă în Parcul Central, chiar şi atunci, treaba a fost făcută parţial şi de mântuială. Toamna aceasta nu a adus nici ea schimbări pe segmentul curățenie, în continuare, multe străzi plâng de luni bune după o mătură (un singur exemplu – strada Nicolae Titulescu, care nu a mai fost măturată de peste doi ani!). De străzi mai mari, pe care frunzele au zăcut și zac în continuare, nu mai are rost să discutăm. Primarul Ionel Ciunt a luat măsuri și a propus, luna trecută, ca persoanele apte de muncă care primesc zilnic două mese consistente în mod gratuit din partea primăriei, să fie scoși la astfel de activități, pentru că, așa cum spunea o vorbă din trecut, cât se poate de adevărat – nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. Edilul s-a ținut de cuvânt și iată că pe ordinea de zi a urătoarei ședințe de Consiliu Local municipal, consilierii vor vota un Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la muncă în folosul comunității de către unii beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Cantina de Ajutor Social Zalău. Un lucru care se impunea de mult, având în vedere faptul că asistații social, nu doar cei care primesc hrană, ci în general cei care primesc sprijin financiar și sunt apți de muncă, trândăvesc pe banii noștri în continuare.

Nu mai putem tolera lenea și nesimțirea

Sigur că angajaţii de la “Citadin” sunt oricum puţini, chiar și după ce s-au făcut angajări noi, nevoile orașului sunt mari iar educația oamenilor lasă, în continuare, de dorit, în privința păstrării curățeniei. Este un adevăr faptul că agajaţii nu au cum, fizic, să ajungă peste tot, oricum îi împarţi, doar eventual o dată la două-trei săptămâni, astfel încât, o suplimentare a forței de muncă, indiferent de numărul celor ce se vor alătura angajaților de la ADP și Citadin de oameni, reprezintă un gest de salutat al municipalității.

Astfel încât noi, cei care îi ducem în spate pe asistații social, vânjoși și sănătoși, să nu ne mai întrebăm de ce trebuie să întreţinem nişte oameni apţi de muncă, dar care, ori nu fac nimic pentru că se “îmbolnăvesc” brusc atunci când Primăria le bate la uşă, ori ies de două ori pe an şi fac treaba aşa cum putem constata fiecare dintre noi cu ochiul liber, de mântuială și pe repede-înainte. Prin urmare, inițiativa fără precedent în Zalău, a primarului Ionel Ciunt, materializată în Proiectul de hotărâre ce va fi votat peste câteva zile de consilierii locali va aduce, poate, un plus de calitate și imagine municipiului nostru, pentru că orice om care contribuie, indiferent cum, la curățenie și mai ales la menținerea ei, înseamnă de fapt un pas în plus către civilizația către care visăm de multe ori, privind la alții.