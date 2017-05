Pierdut parlamentar, îl declar nul Florin Negoiţă

Vă mai amintiți, iubiți sălăjeni, de campania electorală de la parlamentare? Vă amintiți figurile acelea photoshopate, însoțite de zâmbete false și de texte ipocrite care garniseau fiecare apariție a candidaților la parlamentare, în toate ziarele și pe la toate posturile de televiziune? Sigur că vă amintiți. Ați așteptat, ca și mine, să vedeți primele roade ale muncii de parlamentar sălăjean. Nu doar în legi adoptate, și alea, oricare numai nu în sprijinul celor mulți, ci și în sprijin și ajutor pentru marile proiecte ale Sălajului, rămase în paragină și în uitare, din patru în patru ani, tot mai adânc. Nu doar primarii și șefii de la județ sunt responsabili pentru stadiul în care ne găsim ci, în egală măsură, și parlamentarii noștri! Că nu degeaba au fost puși pe liste cei care ar trebui să ne poarte acum grija și interesele acolo, la București. Ați așteptat să simțiți că încrederea nu vă este, din nou, trădată, batjocorită. Vă amintiți, cu siguranță, și de articolele noastre din anii trecuți, în care, indiferent de problema cu care municipiul sau județul s-a confruntat, parlamentarii au tăcut mereu ca mortul în porumb. Sau au dat răspunsuri în doi peri.

Iar dacă nu vă amintiți, ori nu ați citit ceea ce a declarat fiecare dintre cei aleși în funcții de senator și deputat, de nenumărate ori –discursuri demagogice, seci, minciuni sau veșnicele prosteli – atunci priviți în jurul vostru și vedeți realizările, că nimic nu grăiește mai bine decât fapta, nu-i așa? Șoseaua de centură, Cinematograful, bulevardul proaspăt asfaltat. Străzile din orașe. Canalizările și rețelele de apă din municipiu ori județ. Curățenia din jurul blocurilor, din vecinătatea ghenelor de gunoi. Stadionul, parcurile sau străduțele din comune ori sate. Toate proiectele prăbușite, unul câte unul, sub nepăsarea și indolența aleșilor noștri. Zero realizări nu în jumătate de an, ci în douăzeci de ani. Zero proiecte de anvergură finalizate, zero legi în beneficiul amărâtului, zero amendamente consistente, planuri duse la bun sfârșit pentru sălăjeni. Iar situația este aceeași aproape în toate județele din țară, nu doar la noi.

Ultima mostră de grijă a parlamentarilor pentru popor este cea expusă plenar marți, când aleșii noștri ne-au dat o lecție la fund, să o ținem minte toată viața. Pentru că două dintre cele mai mari urgențe ale României sunt, în viziunea lor, cum să ne trăim noi viețile și cu cine, precum și cum să-i scape de pușcărie pe corupți. Acestea sunt lucrurile care îi preocupă pe cei pe care noi i-am ales, asta îi doare, asta îi macină. Majoritatea parlamentară (cu doar 22 de excepții) a decretat că familia e… “bărbat și femeie”, atât și nimic altceva.

Bunica rămasă să-și crească nepoții, mama fără bărbat- ea și pruncii ei, tați care au rămas singuri, sunt văduvi sau nu mai au pe nimeni în jurul lor care să-i ajute și își cresc copiii așa cum pot sau pur și simplu oameni care se iubesc, care trăiesc împreună fără să deranjeze pe cineva și pe care îi doare în fund nu pentru că fac un anumit tip de sex, ci pentru că așa este firesc, să te doară în fund de sfatul altuia cu privire la cum să-ți trăiești propria viață – toți aceștia, milioane de români, nu sunt și nu fac parte dintr-o familie. Nu au acest drept pentru că așa a spus domnul în costum, de la tribuna Parlamentului. El, cel mai iconoclast sfânt și întruchiparea cinstei, a corectitudinii, a familismului.

Jalnică boierime, dezamăgitoare prezențe acolo sus, încât îți vine să te duci și să le dai un șut în fund, la propriu, și să le bați obrazul ăla gros și unsuros. Păi asta ne preocupă, asta ne doare, asta arde în țara asta? După modelul lor, firește, și prefecții și primarii și toți cei care ne conduc, capătă tupeu, și, la braț cu biserica – devenită încet dar sigur altă curățătorie de creiere – fac mitinguri despre așa-zis noțiunea de familie, aruncă cu bolovani în femeile care fac întreruperi de sarcină și ne țin discursuri la scenă deschisă despre ce înseamnă viața, familia, iubirea, cum vine treaba cu sexul, cu alegerile pe care fiecare le face în funcție de cum vede fericirea și împlinirea ca om, ca personalitate, ca suflet, toate pentru băgarea minților în cap. Silă… e puțin spus!

Repulsie, dezamăgire, revoltă sau toate la un loc. Pentru că urgențele mele în ochii lor, sunt lucrurile acestea și nu alea adevărate, care ne ustură zi și noapte. Pentru că, în loc să-și vadă fiecare de păcatele și mai ales de interesele lui, (că doar nu credeți că și-a dorit vreunul funcția de parlamentar gândind la popor) pe el îl preocupă așternutul și chiloții românului și, pe de altă parte, legile care să îl avantajeze, care să-i asigure o bătrânețe în huzur, care să-l scape de fărădelegile pe care le face în cel mai natural mod cu putință. Legi care să-l imunizeze complet împotriva oricărei agresiuni a unei alte legi inventată pentru a-i pedepsi mizeriile. Și care îi vor asigura salariul uriaș și viitoarea pensie sfidătoare și nemeritată, cea specială, de parcă ceva pe lumea asta îl face “special” pe acest om – parlamentarul.

S-a dus jumătate de an.

Vine marea vacanță parlamentară, plajele însorite și serviciile “all inclusive” îi așteaptă pe aleșii noștri care, așa cum vedeți fiecare în colțul din Sălaj în care trăiți, nu au făcut absolut nimic de când i-ați ales și până acum. Ați văzut vreun parlamentar sălăjean la tribună, pe platoul de marmură, prezentând ce a realizat într-o jumătate de an? Într-un an? În patru? În opt ani? Nu. Ați citit în vreun ziar o declarație, un rând, un cuvânt despre vreo realizare, un proiect, o idee, un discurs argumentat și dovedit cu realizări, prezentat pe undeva? Nu. I-ați văzut în mijlocul cetățenilor, al bătrânilor, i-ați văzut undeva, oriunde în județul acesta, în afară de locurile în care se depune ipocrit, câte o coroană de flori sau se taie vreo panglică? Nu. Mulți dintre voi le-ați uitat și numele, și nu e de mirare, nu e vina voastră. Pentru că ei sunt invizibili.

Nu există. Celor vechi, versați, îmbătrâniți în rele și în făcut nimic pentru acest județ li se alătură așadar cu succes cei nou-aleși, care trec deja ca Vodă prin lobodă prin acest colos al nimicului, al nepăsării, al sfidării, așa cum cel mai important for al țării noastre a ajuns să fie și să arate, prin contribuția celor pe care viața i-a făcut parlamentari. Sigur, tot ce fac este să își asigure spatele, pensia suplimentară care depășește 16.000 de lei și bineînțeles, un nou mandat pentru care deja pregătirile au început. A trecut doar o jumătate de an, însă, nu-i așa? – ai nevoie de mult timp ca să prostești un județ întreg astfel încât acesta să fie pregătit și păcălit suficient ca să te aleagă din nou, la viitoarele alegeri.

