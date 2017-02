Peste jumătate din maşinile înmatriculate în Sălaj sunt rable Florin Negoiţă

Pe șoselele sălăjene mai mult jumătate din autovehiculele aflate în circulație au peste 16 ani vechime. O situaţie similară se găseşte în parcurile auto ale judeţelor Alba, Satu-Mare, Timiş, Covasna, Buzău și altele. Situația este ceva mai bună, din acest punct de vedere, în Cluj, Sibiu, Brașov, Olt, Bacău sau Bihor, însă nu discutăm de diferenţe spectaculoase de procente, acestea fiind județele în care numărul autovehiculelor mai vechi de 16 ani este mai mic de jumătate din total. Municipiul București, judeţele Ilfov, Argeș, Constanța şi Galați sunt singurele în care unde acest procent se găseşte sub 40 la sută.

În România sunt înmatriculate 7 milioane de autovehicule în momentul actual, dintre care 5.470.578 sunt autoturisme. Din total, 254.042 au sub 2 ani vechime, 335.308 au între 3-5 ani vechime, 1.473.480 au 6 – 10 ani vechime, 1.963.716 au 11-15 ani vechime, 1.424.023 au 16 – 20 de ani vechime, iar 1.559.649 au peste 20 de ani vechime. La prima vedere, parcul auto din România nu pare foarte îmbătrânit, până se observă că 2.985.000 din cele 7 milioane de autovehicule care circulă pe străzile din România au peste 16 ani vechime sau că 4.950.000 din totalul de 7 milioane au peste 11 ani vechime.

Reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile spun că îmbătrânirea parcului auto naţional a fost un fenomen des întâlnit, în ultimii cinci ani, în nord-vest şi în sud-estul ţării acolo unde maşinile la mâna a doua reprezintă o variantă preferată de mulţi conducători auto, în faţa celor noi care pierd teren în statisticile de vânzări. Anul trecut însă, îmbătrânirea parcului auto a atins judeţe din toate zonele ţării.

Sălăjenii preferă aşadar, în continuare, maşinile second-hand (ca pondere), judeţul nostru fiind una din pieţele cele mai bogate din acest punct de vedere. Ofertele sunt multe şi variate, iar înmatriculările curg pe badă rulantă. Pe de altă parte, unul din motivele pentru care nu ne permitem autoturisme noi este nivelul scăzut de trai, în special, judeţul nostru fiind în coada statisticilor privind câştigul net lunar pe cap de locuitor. Doar dacă ne referim la un câştig mediu, în Sălaj acesta este cu până la 25 la sută mai mic decât media pe ţară, lucru care vorbeşte de la sine şi în această statistică. Anual, în judeţul nostru, se înmatriculează în medie 9.500 de autovehicule, dintre care ponderea o deţin cele la mâna a doua. În privinţa radierilor, aproximativ 4.500 sunt radiate din circulaţie în fiecare an. Eliminarea timbrului de mediu va face ca parcul auto sălăjean să îşi continue procesul de… îmbătrânire, fiind aşteptat ca numărul maşinilor second hand care vor ajunge în judeţ în acest an în vederea îmnatriculării să crească considerabil.

