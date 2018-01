Pesta porcină și trichineloza au pus pe jar autoritățile sălăjene

Apariția focarului de pestă porcină africană în județul Satu Mare, la șapte kilometri distanță de granița cu Ucraina, a pus pe jar și autoritățile sălăjene. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj a luat deja primele măsuri de siguranță în județ, acestea fiind anunțate miercuri, 17 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă, de directorul DSVSA Sălaj, Mircea Martin.

Deși boala a fost eradicată și focarul din localitatea sătmăreană Micula a fost stins, există, în continuare, un potențial risc asupra altor animale, presiunea virală fiind, în continuare, mare. Mircea Martin a prezentat detalii despre acest caz dar și câteva dintre cele mai importante măsuri ce au fost luate în județul nostru. “Au fost afectate 34 de animale, este vorba despre porci domestici aflați în două exploatații situate în centul localității. Autoritățile din județul vecin au luat toate măsurile, porcii au fost sacrificați iar carnea a fost distrusă. Există, însă, și un risc de răspândire a bolii în mediul silvatic. În ceea ce privește măsurile pe care noi le-am luat încă de la începutul acestei săptămâni, pe lângă informarea pe care am făcut-o la Centrul de combatere a bolilor, centru aflat sub conducerea prefectului, am suplimentat numărul controalelor la exploatații, au fost suplimentate echipele de control în trafic, pe linie de transport animale, dar și cele pe care le efectuăm în târgurile sau aglomerările de animale.

Totodată, a fost sporit gradul de vigilență în monitorizarea populațiilor de mistreți din pădurile județului. Doresc să mă adresez crescătorilor de porci, gospodarilor care au un animal în curte, să dea dovadă de atenție și vigilență și să ia fiecare măsurile de siguranță în această privință. Orice semn de boală, orice suspiciune, evident, orice caz de moarte a animalului, toate trebuie aduse de urgență la cunoștința autorităților. Verificăm punctele aflate la granița cu județul Satu Mare, în special în trafic și monitorizăm circulația mijloacelor auto care fac transporturi de animale. Pe lângă aceste puncte aflate în vecinătatea județului Satu Mare, am înființat puncte de control în Răstoci, Cehu Silvaniei, Șărmășag, Nușfalău, dar și alte localități din județ. Riscul există și la noi și trebuie să dăm dovadă de vigilență maximă”, a spus directorul DSVSA Sălaj, Mircea Martin.

Semnal de alarmă: Trichineloza face ravagii! Nu consumați carne neexaminată veterinar!

În privința trichinelozei, din analiza DSVSA Sălaj a rezultat faptul că doar 1.900 de solicitări de analiză au existat în cursul anului trecut. Un număr îngrijorător de mic comparativ cu numărul de sacrificări, care a fost de ordinul zecilor de mii. Mircea Martin a subliniat necesitatea stringentă a conștientizării pericolului pe care îl aduce consumul de carne de porc neexama nată din punct de vedere trichineloscopic. „ Este de neînțeles de ce oamenii sunt atât de indiferenți în fața unui asemenea pericol. Trichineloza este o boală deosebit de gravă, care are urmări ireversibile la om și consecințe ce pot fi, de multe ori, fatale. O analiză care se face în doar câteva minute, cu costuri minime, ne poate scuti de complicații care au efectele absolut devastatoare pentru cei care consumă carne de porc infestată cu “trichinella spiralis”. Complicațiile pe care această boală le poate aduce sunt extreme de grave. Mușchii afectați nu-și mai revin, practic, mușchii în care trichinella și-a făcut << cuib>> sunt în mod ireversibil distruși. De obicei sunt afectate categorii de mușchi de importanță vitală, inclusiv mușchii cardiaci.

Oamenii trebuie să conștientizeze faptul că, a nu face această analiză simplă, puțin costisitoare, înseamnă, de fapt, o condamnare la boală. Regretele tardive nu mai ajută la nimic, trebuie să încercăm să ne luăm toate măsurile, cu atât mai mult cu cât această analiză este una care nu ne costă nici bani mulți și nici timp. Este inadmisibil ca, din zeci de mii de porci sacrificați, doar carnea provenită de la 1.903 animale sacrificate în gospodării să fi beneficiat de această analiză de importanță uriașă” a spus Mircea Martin în cadrul conferinței de presă desfășurată miercuri la sediul DSVSA Sălaj. Ultimul caz de trichineloză descoperit în județul nostru a fost cel constatat sâmbătă, 13 ianuarie 2018, la un porc mistreț, în urma unei partide de vânătoare ce a avut loc pe fondul de vânătoare nr. 12 din Cuzăplac.