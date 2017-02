Pentru o țară întreagă: PSD, trezește-te! Olivian Vadan

Sigurul lucru bun pe care Liviu Dragnea l-a făcut după ce PSD a câștigat alegerile în decembrie 2016 a fost să unească România. Din acest punct de de vedere, Dragnea ar trebui să primească titlul de “erou național”. În rest, am putea spune că teleomăneanul ar putea candida și câștiga, cu ușurință, concursul “hoțul mileniului”.

După o amorţeală în care milioane de români au visat la cai verzi pe pereţi şi la câini cu covrigi în coadă, oferiţi după alegerile din 11 decembrie 2016 de Liviu Dragnea şi de gaşca lui de penali pe care i-a ținut aproape, ne-am trezit brusc, la realitate. În ultimele zile, am înţeles, în sfârşit, că voturile acordate pentru cei trei trandafiri care au înroşit atunci harta României au netezit acum calea unor infractori către ciolanul Puterii. De asemenea, am mai conștientizat că neparticiparea la vot nu înseamnă un “vot în orb” dat clasei politice, ci promovarea și legitimizarea hoției.

După 27 de ani de la evenimentele din decemrie 1989, Liviu Dragnea ne-a trezit, adunându-ne pe toți în stradă. Așa că astăzi protestăm din nou împotriva unor grupuri de borfaşi care emit ordonanţe hoţeşte, la adăpostul întunericului, pentru a se face scăpați de ghearele legii și ale societății civile. Ca apoi, aceiași hoți să ne rânjescă isteric în față, pe sub mustăţi, considerându-ne nici mai mult nici mai puțin o o turmă de proşti şi de milogi care stau cu mâna întinsă la pomana pesedistă. Da, Dragnea a crezut că, în contrapartidă cu măsurile populiste luate de propriul Guvern, se poate comporta ca pe propria-i feudă, unde el centrează, el dă cu capul. S-a înșelat amarnic, însă!

Așa că am scos tricolorul de la naftalină și am ieșit în stradă. În toată țara. Și vom fi acolo în continuare, cu disperarea părintelui sau a bunicului (în cazuri mai puține, ce-i drept) pentru viitorul copiilor şi nepoţilor noştri. Ei nu trebuie să ştie vreodată ce înseamnă dictatura. Pentru că, da, Liviu Dragnea la asta visează. Omul ăsta crede că dictatura pe care a instituit-o la nivelul PSD poate fi transferată la nivelul întregii Românii. Pentru că, așa cum susține cu un tupeu incredibil, PSD a fost votat de milioane de oameni, iar el are dreptul legitim să îi reprezinte. Desigur, nimeni nu contescă că el ar fi liderul sau idolul celor care l-au votat, însă Dragnea a făcut o mare greșeală de calcul. Și am să vă explic și cum teleormănenul a greșit un calcul aritmetic elementar. La alegerile din 11 decembrie 2016, circa 3 milioane de români au votat PSD. Însă, Autoritatea Electorală Permanentă făcea cunoscut la acea vreme că numărul total al alegătorilor români înscrişi în Registrul electoral este de 18.881.604. Cu alte cuvinte, doar un român din șase (mai precis 6,3) a votat PSD. În consecință, restul au votat altceva sau nu au votat, iar acum sunt în stradă (poate așa vor învăța și ei că votul nu este doar o datorie civică, ci și o obligație morală față de viitorul copiilor lor). Apoi, am convingerea că cele 3 milioane de alegători ai PSD nu au votat pentru grațiere și amnistie mascată. Așa că cine susține că votul din 11 decembrie a fost un vot pentru asemenea măsuri, este un mare idiot.

Dincolo de revolta faţă de guvernul care salvează penalii, dincolo de tupeul, mizeria şi ticăloşia celor ce se ţin cu dinţii de propriile interese, ignorând voinţa poporului, în aceste zile am mai înțeles ceva: România are copii frumoşi (și nu neapărat pentru că ai mei au fost printre ei), care ştiu să iasă în stradă, să-și ceară dreptul constituțional de a nu fi furați de o mână de sobolani instalați în funcții cheie.

Am convingerea că în PSD există oameni de valoare, oameni integri, dar care sunt ținuți în umbră. Ei trebuie scoși de la naftalină și puși la treabă. Nu în interesul lor și a celor care le dictează ordine de partid, ci în interesul țării. Pentru că, așa cum spunea zilele acestea Theodor Paleologu, PSD a câștigat alegerile și are dreptul și obligația de a guverna România pentru următorii ani. Dar ca să guverneze trebuie să detensioneze criza creată de grupul infracțional de la conducere. Iar PSD va fi în imposibilitatea de a guverna în frunte cu niște oameni care prin atitudinea lor sfidătoare și ineptă scot zi de zi sute de mii de oameni în stradă. Așa că, în numele unei țări, PSD, trezește-te!

