Părinţii vor avea liber de Ziua Copilului Florin Negoiţă

Deputaţii au adoptat cu 237 de voturi ”pentru” modificarea articolului 139 din Codul muncii, în sensul instituirii ca zi liberă, nelucrătoare, a zilei de 1 iunie, Ziua Copilului. La dezbaterea proiectului de lege de săptămâna trecută mai mulţi copii, însoţiţi de câteva vedete de televiziune au fost prezenţi la Palatul Parlamentului, cerându-le aleşilor să susţină proiectul de lege.

“De fapt ce înseamnă pentru copilul tău să stea cu zi întreagă cu tine, să-i aparţii de dimineaţa până seara? Înseamnă o excepţie. Părinţii aleagă de dimineaţa până seara pentru ei, pentru a face ceva pentru viaţa copiilor lor. Dar uneori copiii noştri ne arată că au nevoie de noi, de prezenţa noastră, de atenţia noastră, de implicarea noastră cu trup şi suflet lângă ei. Nu că nu am face-o, dar când suntem cu telefonul alături, e clar că atenţia noastră e divizată. Când suntem cu grijile de la serviciu în minte, e clar că nu suntem cu totul pentru ei acolo. (…)

Deci copilul are nevoie să fim atenţi la ceea ce spune, să se simtă ascultat, să se simtă protejat. Copilul are nevoie să simtă că ştii să fii, pe lângă părintele autoritar şi care impune reguli, şi părintele care devine copil din când în când, partener de joacă pentru el. Dacă nu măcar pe 1 iunie să facem lucrul ăsta, atunci când? Eu zic că nu este o mare pierdere economică dacă o zi din an ne dăruim, de dimineaţa până seara, timpul alături de copiii noştri”, a spus “Zâna surprizelor” Andreea Marin, la Palatul Parlamentului, la dezbaterea proiectului de lege.

