Până mai puteți, plecați!

Iată că la 11 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, România a pierdut circa 3,4 milioane de cetățeni, care au ales să emigreze în țări ceva mai… “normale la cap”. Cel puțin asta spun datele oficiale ale ONU, statistici care aruncă țara noastră pe locul secund în topul populațiilor migratoare, după Siria.

Dacă în cazul Siriei este lesne de înțeles de ce oamenii au ales să își părăsească țara, nefericiții ăia alegând astfel să fugă din calea morții, hai să vedem, însă, de ce sau, mai bines pus, de cine fug astăzi românii?

Din datele pe care le dețin, în România nu știu să existe, la această oră, vreun război în care să fie folosită muniție adevărată, nici nu am vreo informație potrivit căreia am trece printr-o oareșce criză socio-economică ori că am fi loviți de vreun val de sărăcie cruntă. Totuși, deși la noi nu cad bombe și nici nu se moare efectiv de foame, ca în țările subdezvoltate, în fiecare zi, sute de români aleg să-și părăsească ţara.

Nu știu dacă vă imaginați amploarea fenomenului, însă 3,4 milioane de persoane, care să fugă practic de ceea ce le oferă această țară înseamnă foarte mult, chiar enorm. În cifre, vorbim despre o cincime din numărul total al populației, care a decis să plece în ultimii 11 ani, la care putem să-i adăugăm și pe cei aproximativ 2 milioane de români care au plecat din țară înainte de aderarea României la UE. Ca să vă dați seama mai exact de amploarea fenomenului, imaginați-vă că întreaga populație a Croației (peste 4,1 milioane de oameni) și-ar face bagajele și ar pleca cu tot cu cățel și purcel în lumea largă. Nu-i așa că vă ia cu amețeală?

Fie vorba între noi, exemplul de mai sus este cât se poate de neverosimil, pentru că, în cazul croaților, vorbim despre o cu totul altă nație cu o cu totul altă mentalitate. Dar despre acest subiect, probabil, vom vorbi cu altă ocazie.

Revenind la miorița noastră, aflăm din date oficiale că populaţia României numără în prezent, cel puțin teoretic, puțin peste 19,5 milioane de oameni. Doar că, la modul cel mai real cu putință, specialiștii români susțin că, în România, la această oră, nu ar trăi mai mult de 16 milioane de oameni. De ce? Pentru că, deși unii locuiesc cu forme legale în altă țară, sunt obligați să aibă o adresă de domiciliu în România (care să apară pe cartea de identitate). Iar satisticile statului român tocmai asta evidenţiază: numărul românilor cu domiciliul în România.

Ei bine, dacă încă război nu avem și deocamdată foametea nu ne-a lovit, de ce ne fug conaționalii din țară? Dacă în primele valuri de emigranți, majoritatea românilor a decis să plece pentru a câștiga bani mai mulți, cu care să poată duce o viață decentă, între timp, lucrurile au luat o altă amplaoare. De câțiva ani, românii pleacă din România din cauza corupției, birocrației, a sistemului retrograd, dar mai ales din cauza clasei politice, indiferent de culorile partidului pe care aceasta îl reprezintă.

Pentru a răzbi în fruntea politichiei românești trebuie să ai la degetul mic o mulțime de “calități”, ca de exemplu: demagogia, hoția, incompetența, minciuna, incultura șamd. Aceste însușiri ale majorităţii politicienilor români sunt tot atâtea explicaţii ale uriașului exod românesc. Iar dacă luăm în calcul faptul că politicienii sunt imaginea reală a celor care i-au ales, este tot mai clar de ce nu mai este nevoie să căutăm explicații…

În condițiile în care România va fi mereu condusă de acestă clasă politică infectă, numărul românilor care vor pleca din țară va crește constant. Iar ce este mai trist în toată această poveste de coșmar este că, deși la un moment-dat, mai aveam mici speranțe, de o bună bucată de vreme, la orizont, încep să se adune alți nori negri de furtună. În cele din urmă, sfatul meu este să plecați, până mai puteți! Nu vă faceți procese de conștiință că vă părăsiți țara, pentru că – dacă n-ați conștientizat încă – veți afla foarte curând că țara asta v-a părăsit deja, cu mulți ani în urmă.