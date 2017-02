Omul sfinţeşte locul Marius Morar

Ilie Dobre publica în 1997 o carte despre antrenorul Gheorghe Tadici: “Magicianul de pe semicercurile Meseşului”. O persoană de a cărui nume se leagă, sub o formă sau alta, o mare parte din istoria şi performanţele handbalului feminin românesc atât la nivel de echipă naţională, cât şi la nivel de cluburi.

Se spune că omul sfinţeşte locul, iar această zicală i se potriveşte de minune antrenorului Tadici când vine vorba despre echipa de handbal din Zalău. O spun şi rezultatele, în special cele înregistrate în perioada cât a fost plecat la Oltchim Râmnicu Vâlcea (2006 – 2008). Plecarea lui Tadici la formaţia din Zăvoi avea să fie fatală pentru handbalul zălăuan. Cu Ioan Gherhardt pe bancă, HC Zalău a ajuns la turneul de baraj pentru menţinerea în Liga Naţională la finalul sezonului 2006 – 2007. Aceasta, după ce în 2005, formaţia zălăuană obţinea al treilea titlu de campioană din istorie, iar un an mai târziu, devenea vicecampioana României.

Vorbim despre omul şi antrenorul Tadici, o persoană pe care mulţi au încercat să o conteste în lunga sa carieră, însă, acesta le-a răspuns prin rezultate. La orice oră din zi sau din noapte am discutat cu el despre sport şi despre handbal mi-a spus-o pe un ton răspicat că, pentru el, înainte de toate este performanţa, iar perfoamanţa nu poate fi obţinută decât prin muncă şi sacrificii. Este considerat, oarecum pe nedrept, un antrenor dur. Depinde fiecare ce înţelege prin acest termen, însă, cred că, mai degrabă putem vorbi despre un personaj care a ştiut şi a reuşit de fiecare dată să ţină “în frâu” 14, 15 sau 16 caractere diferite, să le unească, să le aşeze în teren acolo unde le este locul, iar la final să obţină, de cele mai multe ori, maximum posibil. A spus-o chiar el: “nu înseamnă că sunt un dur dacă nu râd. Nu pot să zâmbesc când obţin performanţe, este o tensiune enormă, nu sunt un saltinbanc”.

O mare parte din istoria sportului sălăjean a fost scrisă de echipa de handbal. 3 titluri de campioană naţională, 8 medalii de argint, patru medalii de bronz, o Cupă a României, cinci finale jucate în această competiţie, finale şi semifinale jucate în cupele europene, “City Cup”-ul câştigat în ’96 sunt o parte din ceea ce a obţinut handbalul zălăuan sub comanda antrenorului Tadici.

Doi ani şi cinci trofee, cam aşa s-ar putea descrie în câteva cuvinte şi perioada pe care Tadici a petrecut-o la Vâlcea, câştigând titlul în Liga Naţională, Cupa României, Supercupa României, Cupa Cupelor, Supercupa Europei, reuşind să treacă, în premieră la acea vreme, şi de grupele principale ale Ligii Campionilor.

Era antrenorul Oltchimului dar, cu un ochi era atent în permanenţă la echipa de suflet pe care, chiar dacă a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga Naţională, nu a lăsat-o să moară. Tocmai pentru că era conştient că într-o zi va reveni acasă, la Zalău. S-a întâmplat în 2008, atunci când a început o nouă reconstrucţie a echipei. A câtea? A obţinut bronzul naţional în 2012, într-un sezon în care nimeni nu spera la un astfel de rezultat. A jucat în 2012 finala Cupei EHF, avându-l ca adversar pe Evgheni Trefilov, un alt titan al handbalului mondial.

Argintul mondial obţinut în 2005 cu naţionala de senioare rămâne cel mai bun rezultat din istoria handbalului românesc din ultimii peste 40 de ani.

În ultimele sezoane, locul ocupat de echipă zălăuană nu a fost tocmai cel dorit de iubitorii handbalului. Au contribuit mai mulţi factori la aceste rezultate, în special accidentările. Însă, s-a şi încercat o nouă reconstrucţie, una care pare să dea roade în acest sezon. Vorbim despre o echipă a Zalălui situată pe locul trei în Liga Naţională. Aceasta, în condiţiile în care liderul CSM Bucureşti nu poate fi comparat sub nicio formă cu nicio altă echipă din campionat. E un campionat în care bucureştencele ies din calcul, pentru că obiectivul lor este mult mai mare decât obţinerea unui nou titlu naţional. Practic, vorbim despre 11 echipe pentru care titlul naţional înseamnă locul doi, poziţie de care Zalăul lui Tadici se află la doar trei puncte.

Luni, în Sala Sporturilor, s-a înregistrat o nouă performanţă istorică. Zalăul a obţinut cea mai clară victorie în întrecerile directe cu formaţia din Braşov, două echipe care luptau la un moment dat pentru titlul naţional. A fost o atmosferă cum rar s-a putut vedea în ultimii ani în Sala Sporturilor, o atmosferă care ne face să credem că la Zalău, handbalul este în continuare la el acasă. Că handbalul rămâne un brand, cel puţin atâta timp cât Gheorghe Tadici, care luna viitoare va împlini 65 de ani, va avea puterea şi răbdarea să construiască, să promoveze jucătoare şi să le ducă spre echipa naţională.

O echipă din provincie, condusă de “magicianul” de pe semicerc, a reuşit să învingă de multe ori “balaurul”. E greu să o facă din nou, într-un moment în care, la alte cluburi, nu se spune “stop” atunci când se vorbeşte de partea financiară, cu toate că banii provin din bugetul statului. Tocmai de aceea, pentru o echipă cu bugetul Zalăului şi pentru nişte suporteri inimoşi şi cunoscători ai fenomenului, o poziţie pe podium la finalul sezonului ar însemna mai mult decât zece participări în Liga Campionilor pentru o echipă cu talia şi bugetul CSM-ului.

Lumea handbalului a auzit despre Zalău pentru că îl cunoaşte pe Tadici. Oriunde vorbeşti în lume despre echipa de handbal a Zalăului, reacţia oamenilor este legată de Tadici. “Zalău? Da… Tadici. Tot acolo este? Mai poate…?” Mai poate, a spus că vrea să mai stea 15 ani în handbal. Dacă sănătatea îi va permite, cu siguranţă vom vorbi de performanţe în handbalul zălăuan şi peste 10, 15 ani. Însă, e greu de crezut că se va găsi şi peste un deceniu un om care să pună handbalul şi pasiunea pentru performanţă înaintea familiei şi a problemelor personale. Un om care să aibă răbdarea să construiască şi după 35 de ani de antrenorat.

Comentarii

comments