Marea fraiereală națională

“Marea revoluție fiscală” – aşa cum îi place PSD-ului să o numească, recent legalizată prin Ordonanță de Urgență, este de fapt o mare bulibăşeală fiscală, ce cu siguranță va bulversa atât mediul de afaceri din România, cât și pe majoritatea angajaților, cei mai mulți dintre ei neînţelegând nici la această oră ce urmează să se întâmple în privinţa modificării Codului Fiscal.

Majoritatea analiștilor economici susțin, cu argumente, că trecerea contribuţiilor sociale din sarcina angajatorilor în cea a angajaţilor nu are, practic, vreun sens. Din moment ce nimeni n-ar urma să fie afectat (cum susțin cei de la guvernare), salariatul va primi acelaşi salariu net, angajatorul va avea aceleaşi costuri cu salariatul (dacă vrea), statul va încasa aceiaşi bani, ne întrebăm ce rost mai are toată această mascaradă, intitulată “revoluție”? Ei bine, aici ar exista două variante de răspuns. Prima variantă are legătură cu faptul că actualii guvernanți au recurs la această măsură pentru a le arunca bugetarilor în ochi ideea potrivit căreia le-ar crește din nou salariile, cu încă 20 de procente, din 1 ianuarie 2018, chiar dacă este vorba, de fapt, doar de salariile brute. Deci, o fumigenă ce încă mai prinde la o anumită categorie din rândurile prostimii. În varianta asta, după toate calculele, venitul net va creşte, în doar câteva cazuri, cu doar câţiva lei. Însă, există și anumite categorii de bugetari care vor rămâne cu buza umflată, cărora ar urma să le scadă semnificativ salariile “în mână”. Polițiștii, de exemplu știu de ce…

Al doilea răspuns la motivele pentru care PSD-ALDE a recurs la această mascradă este destul de cinic și se referă la faptul că, prin scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10 la sută, vor scădea imediat și bugetele locale. Așadar, primăriile vor fi primele victime ale “revoluției fiscale”, pentru că o bună parte din bugetul acestora se baza pe o cotă din impozitele pe venit, cotă care va scădea cu cel puțin 6 procente. Evident, guvernanții au anunțat deja că lipsurile de bani de la bugetele locale vor fi compensate cu bani de la București. Însă nimeni nu garantează că primăriile opoziției ar intra pe acea listă. Cu alte cuvinte, în acest mod, Guvernul va avea din nou sub control bugetele locale, astfel că va putea acţiona discreţionar şi va putea trage de urechi comunitățile locale care nu au votat PSD-ALDE.

Până la urmă, dacă privim atenți peste măsurile populiste ale Guvernului, “marea revoluție fiscală” ascunde un adevăr: românii trebuie să trăiască zilnic cu frica în ei. Și cea mai mare temere a românului este că, nu peste mult timp, îi va scădea și acel salariu mizerabil cu care de abia se descurcă de la o lună la cealaltă. Iar dacă salariile vor rămâne, de anul viitor, aceleași sau puțin mai mici, treacă de la noi. Ce mai contează că, de când cu guvernarea PSD-ALDE, peste România trec valuri succesive de scumpiri, atât la produsele alimentare, cât și la energie, gaze naturale și carburanți, iar cursul leu-euro a luat-o razna rău de tot?! Important este, nu-i așa?, să rămânem cu aceeași bani în mână. Restul e o cu totul altă poveste. Pentru fraierii care muncesc, evident…