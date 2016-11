Luminile de Sărbători vor străluci şi în cartierele zălăuane Florin Negoiţă

După mulţi ani în care majoritatea cartierelor din Zalău au fost văduvite de atmosfera Sărbătorilor de iarnă, cele mai frumoase din an, de data aceasta cei puşi de noi să răspundă şi de această activitate, care ne aduce un pic de culoare şi căldură în anotimpul alb, au decis ca iluminatul festiv să ajungă, aşa cum este şi firesc, şi în cartierele din Zalău care nu au avut parte de acest decor ani la rând. Investiţia Primăriei pe acest segment se ridică, în acest an, la 156.000 de lei, toate decoraţiunile, instalaţiile luminoase şi figurinele fiind dublate în cantitate faţă de anul trecut. Primarul Ionel Ciunt şi viceprimarul Vasile Bălăjel au prezentat succint noutăţile care vor fi prezente pe străzile Zalăului, de la intrarea dinspre Cluj, şi până la ieşirea din municipiu, către zona industrială. Peste 50 de banere luminoase cu specificul Sărbătorilor, aproape 16 kilometri de şiruri luminoase din care fac parte cele folosite şi în anii trecuţi şi cele nou -achiziţionate, sute de metri de ţurţuri liniari şi peste 250 de perdele luminoase, figurine – Oameni de zăpadă şi Moş Crăciun, sunt elementele care vor aduce atmosfera atât de îndrăgită a iernii şi în cartierele Porolissum, Dumbrava Nord, Păcii, Brădet şi bineînţeles pe Bulevard şi în zona centrală a municipiului, zona Scala, Parcul Central, dar şi în Ortelec şi Stâna. Luminile festive vor porni, cel mai probabil, în seara zilei de 1 Decembrie.

Primăria îl trimite pe Moş Crăciun către cei care o duc greu

Pentru mulţi zălăuani Sărbătorile de iarnă reprezintă, din păcate, momente de tristeţe şi deznădejde. Singuri, pe câte un pat de cămin ori adăpost, ori îngrămădiţi într-o locuinţă bântuită în permanenţă de lipsuri şi nevoi, oameni sau copii care au ajuns în această situaţie vor beneficia de puţină atenţie, după posibilităţile pe care şi Primăria le are, în acest an. Vor pleca către cei nevoiaşi peste 3.500 de pachete care, cu siguranţă, vor aduce un zâmbet şi o zi mai liniştită celor care au nevoie de aceste gesturi. Primăria pregăteşte şi cadouri, multe dintre ele fiind pachete cu alimente şi dulciuri în acest an de o atenţie deosebită din partea municipalităţii bucurându-se categoriile sociale mai puţin fericite.Asociaţia Veteranilor de Război, Centrul Multifuncţional pentru vârstnici “Tinereţe fără Bătrâneţe”, cei din evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială, copiii de la centrul de Zi, Asociaţia Nevăzătorilor, Asociaţiile care au în evidenţă copiii cu nevoi speciale, persoanele în vârstă cu venituri foarte mici şi familiile pentru care Sărbătorile sunt doar visuri sau imagini privite în vitrinele magazinelor, sunt cei care vor beneficia de cadouri, pachete cu alimente şi chiar brazi de Crăciun, gata împodobiţi, oferiţi de Primărie şi Ocolul Silvic Stejarul. Pachetele conţin, în funcţie de categoria din care fac parte cei care le vor primi, dulciuri, alimente de bază, jucării, fructe citrice etc. Desigur, cu toţii ne dorim mai mult. Nu doar zălăuanii, ci toţi locuitorii Sălajului, inclusiv cei care trăiesc în mediul rural, îşi doresc ca măcar în perioada acestor Sărbători, localităţile, drumurile mari sau străzile să arate mai bine, lucruri care să-i bucure deopotrivă pe cei mici şi pe cei mari. Este de datoria celor pe care i-am ales să facă toate eforturile, să caute soluţii pentru ca începând din acest an, situaţia, inclusiv pe acest segment important, să se schimbe. Primăria Zalău demarează, începând din iarna acestui an, un plan mai amplu, car einclude schimbări şi investiţii în imaginea municipiului perioadele sărbătorilor, plan care va fi îmbunătăţit substanţial până în anul 2020

